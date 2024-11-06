为缓解客流压力 洛阳龙门站增开旅客列车

3日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为缓解春节后客流压力，便于旅客顺利返程，2月4日(正月初七)至2月7日(正月初十)，洛阳龙门站将增开旅客列车。

3日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为缓解春节后客流压力，便于旅客顺利返程，2月4日(正月初七)至2月7日(正月初十)，洛阳龙门站将增开旅客列车。 3日，洛报融媒记者从洛阳铁路部门获悉，为缓解春节后客流压力，便于旅客顺利返程，2月4日(正月初七)至2月7日(正月初十)，洛阳龙门站将增开旅客列车： 灵宝西-郑州东，G7990次列车(灵宝西01:09，三门峡南01:24/01:26，洛阳龙门01:56/01:58，郑州东02:35) 三门峡南-新乡东，G7994次列车(三门峡南04:40，洛阳龙门05:10/05:13，郑州东05:51/05:56，新乡东06:21) 为满足夜间旅客出行需求，洛阳龙门站将延长营业时间，积极联系洛阳市政交通接驳。同时，洛阳龙门站确保候车温度适宜、开水供应充足，为旅客提供整洁舒适的候车环境。 洛阳铁路部门提醒，列车运行图具体车次、停靠站、时刻等信息均以铁路12306网站(含手机客户端)或火车站公告为准，请广大旅客关注相关车次，合理安排出行。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 文/图/视频）