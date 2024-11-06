2月3日，洛阳白云山景区限流

春节期间，洛阳白云山景区备受欢迎，游客数量增多。因景区内自驾汽车可用车位有限，2月3日的自驾预约名额已全部约满。已成功预约自驾的游客，可前往白云山游客中心换乘观光巴士进入景区。

春节期间，洛阳白云山景区备受欢迎，游客数量增多。因景区内自驾汽车可用车位有限，2月3日的自驾预约名额已全部约满。已成功预约自驾的游客，可前往白云山游客中心换乘观光巴士进入景区。 刚刚，洛阳白云山景区发布限流公告，内容如下： 洛阳白云山景区限流公告 亲爱的游客朋友： 您好！春节期间，洛阳白云山景区备受欢迎，游客数量增多。因景区内自驾汽车可用车位有限，2月3日的自驾预约名额已全部约满。已成功预约自驾的游客，可前往白云山游客中心换乘观光巴士进入景区。 未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。 由此给您的出行带来不便，我们深表歉意，敬请谅解！ 景区咨询电话：0379-66586666 2025年2月3日

洛阳白云山旅游度假区 ⑥