2月3日，洛阳白云山景区限流

春节期间，洛阳白云山景区备受欢迎，游客数量增多。因景区内自驾汽车可用车位有限，2月3日的自驾预约名额已全部约满。已成功预约自驾的游客，可前往白云山游客中心换乘观光巴士进入景区。
春节期间，洛阳白云山景区备受欢迎，游客数量增多。因景区内自驾汽车可用车位有限，2月3日的自驾预约名额已全部约满。已成功预约自驾的游客，可前往白云山游客中心换乘观光巴士进入景区。
刚刚，洛阳白云山景区发布限流公告，内容如下：
洛阳白云山景区限流公告
亲爱的游客朋友：
您好！春节期间，洛阳白云山景区备受欢迎，游客数量增多。因景区内自驾汽车可用车位有限，2月3日的自驾预约名额已全部约满。已成功预约自驾的游客，可前往白云山游客中心换乘观光巴士进入景区。
未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。
由此给您的出行带来不便，我们深表歉意，敬请谅解！
景区咨询电话：0379-66586666
2025年2月3日
洛阳白云山旅游度假区
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