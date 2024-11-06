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徐衣显调研调度春节文旅消费、安全生产和值班值守等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.02 22:44
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徐衣显在调研调度春节文旅消费、安全生产和值班值守等工作时强调
恪尽职守担当奉献守护节日平安和谐
场景引流业态创新促进文旅提质增效

　　2月1日至2日，市长徐衣显调度假期值班值守、应急联动等情况，实地调研春节安全生产、文旅消费等工作，并深入热门景点景区和新文旅业态、新消费场景，向坚守一线的干部职工致以新春的美好祝福和诚挚问候。

　　徐衣显来到市委、市政府值班室，抽查调度县区值班值守、景区客流、安全保障等情况，听取春节期间安全生产整体情况汇报。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记春节前夕赴辽宁看望慰问基层干部群众时的重要讲话精神，认真落实中办国办有关通知和省委省政府工作要求，牢固树立底线思维，坚决克服麻痹思想，严谨细致做好值班值守工作。要严明工作纪律，严格执行24小时值班和领导干部在岗带班、外出报备制度，加强值班工作检查督导，确保节日期间各项工作运转高效有序。要坚决守牢安全底线，紧盯春节期间车流、人流密集场所及桥梁、陡坡、急弯、隧道等重点道路，严格落实“三管三必须”要求，层层压实安全责任，从严从细查险除患，从早从小介入处置，优化文旅信息服务、公共交通、惠民便民、应急救援等服务，加强短临天气监测预警预报，健全超大客流疏散调度机制，做足做细应急处突准备，营造平安祥和的节日氛围。

　　春节假期，我市围绕“穿越盛唐洛阳年”主题，打造独具神都特色的“宫里过大年”“坊里过大年”“天街过大年”三大场景，龙门石窟等热门景区持续火爆，洛邑古城等特色街区登榜热搜，隋唐洛阳城等沉浸业态频频出圈，洛阳上榜“2025春节传统文化游热门目的地TOP10”。

　　徐衣显深入隋唐洛阳城应天门、九洲池等景区，与游客交流《唐宫乐宴》沉浸观感、文化体验，征求改进意见建议。在关林景区和龙门石窟龙门市集，徐衣显边走边看，随机走进街边店铺，与商户、游客亲切交流，了解商户营业额、客流量和消费者满意度。在洛邑古城，徐衣显详细了解非遗民俗表演、汉服场景体验等文旅服务提升情况。他强调，要以游客体验和需求为中心，加强秩序维护、流量监测，完善应急服务预案，保障游客安全出行、安心旅游。要优化文旅产品供给，拓展体验式、沉浸式、互动式文旅融合空间，打造更具洛阳辨识度、市场感召力的精品IP，让“流量”变“留量”、“游客”成“常客”、“网红”成“长红”。

　　冰雪游、户外游正在成为春节文旅新宠。在龙门南山戏雪乐园、龙门·遇见南山野孩子乐园，徐衣显详细了解运营模式、活动组织和服务保障等情况，强调要以冰雪运动、亲子户外为重点，深入研究客群需求，丰富多元业态场景，完善配套服务设施，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，让“冷资源”撬动“热消费”、释放“热效应”。

　　任丽君等参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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