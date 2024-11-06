预约已满！洛阳博物馆、老君山发布最新公告

据“洛阳博物馆”“老君山风景名胜区”官微最新消息，洛阳博物馆2月3日、2月4日预约已满，老君山2月3日限流。
据“洛阳博物馆”“老君山风景名胜区”官微最新消息，洛阳博物馆2月3日、2月4日预约已满，老君山2月3日限流。
据“洛阳博物馆”“老君山风景名胜区”官微最新消息，洛阳博物馆2月3日、2月4日预约已满，老君山2月3日限流。具体内容如下：
洛阳博物馆
尊敬的游客:
大年初六、大年初七(2月3日、2月4日)门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序进馆。尚未预约门票的游客可调整其他行程或择日预约参观。
给您造成不便敬请谅解!
洛阳博物馆
2025年2月2日
老君山
尊敬的游客朋友：
老君山景区2月3日(正月初六)预约售票数量已达上限，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园(游览时请佩戴冰爪，做好防寒保暖措施，小心慢行)；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。给您造成不便敬请谅解！
老君山文旅集团
二〇二五年二月二日
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