预约已满！洛阳博物馆、老君山发布最新公告

据“洛阳博物馆”“老君山风景名胜区”官微最新消息，洛阳博物馆2月3日、2月4日预约已满，老君山2月3日限流。

据“洛阳博物馆”“老君山风景名胜区”官微最新消息，洛阳博物馆2月3日、2月4日预约已满，老君山2月3日限流。 据“洛阳博物馆”“老君山风景名胜区”官微最新消息，洛阳博物馆2月3日、2月4日预约已满，老君山2月3日限流。具体内容如下： 洛阳博物馆 尊敬的游客: 大年初六、大年初七(2月3日、2月4日)门票预约已满，已预约的游客请按照预约时段有序进馆。尚未预约门票的游客可调整其他行程或择日预约参观。 给您造成不便敬请谅解! 洛阳博物馆 2025年2月2日 老君山 尊敬的游客朋友： 老君山景区2月3日(正月初六)预约售票数量已达上限，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园(游览时请佩戴冰爪，做好防寒保暖措施，小心慢行)；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。给您造成不便敬请谅解！ 老君山文旅集团 二〇二五年二月二日 ⑥