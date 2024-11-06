2月3日10时，洛阳第二期新春商贸消费券发放

为全力冲刺一季度经济“开门红”，3日10时，洛阳市将开始发放第二期新春商贸消费券。符合满减标准的，消费者登录云闪付平台“出示付款码”支付结算，即可享受立减。本次消费券分为新春购物消费券和新春餐饮消费券2个类别，洛阳所有在洛人员(包括外地在洛人员)品美食、购物时均可使用。

为全力冲刺一季度经济“开门红”，3日10时，洛阳市将开始发放第二期新春商贸消费券。符合满减标准的，消费者登录云闪付平台“出示付款码”支付结算，即可享受立减。本次消费券分为新春购物消费券和新春餐饮消费券2个类别，洛阳所有在洛人员(包括外地在洛人员)品美食、购物时均可使用。

使用时间

自2月3日至2月12日，每日10:00至23:00。

使用方式

通过“云闪付App”搜索“洛阳新春消费券”或“洛阳消费券”，点击进入活动页面即可查询活动当日剩余消费券数量。在有消费券剩余的前提下，符合满减标准的，点击“出示付款码”支付结算，即可享受立减。如同时满足多个满减优惠标准，按最高优惠进行满减。

发放数额及使用标准

1.新春购物消费分为20元、50元、100元等3种面额，可用于食品、百货等各类购物消费；

2.新春餐饮消费券分为20元、50元、100元等3种面额，可用于各类餐饮消费；

3.核销期内购物和餐饮消费券每日均匀发放； 4.活动时间内，到参与活动商家消费满100元减20元、满200元减50元、满400元减100元。

使用范围

全市范围内参与活动门店均可使用，第二批参与门店详细名单附后，消费者可登录云闪付平台活动页面查询参与活动门店信息。

使用规则

1.每人每期购物、餐饮消费券分别只能使用一次；

2.消费券可在洛阳市域内参与活动的零售、餐饮等消费场景使用，参与商家由银联云闪付根据商家在平台备案情况进行勾选，须支持消费券发放平台付款方式；

3.消费券可与商家提供的打折、减免券叠加使用；

4.消费者在活动商家使用消费券时，符合满减标准的自动核销；

5.如订单发生退款，则消费券补贴金额原路返还；

6.消费券不可用于充值、预存等消费。

附：洛阳市新春商贸消费券购物类商户信息表

洛阳市新春商贸消费券商户信息表（餐饮类 ）

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