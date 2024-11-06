提前预约！未来几日龙门石窟均有余票

昨日，“龙门石窟景区”微信公众号发布消息称，龙门石窟2月2日、2月3日、2月4日均有余票。 昨日，“龙门石窟景区”微信公众号发布消息称，龙门石窟2月2日、2月3日、2月4日均有余票。具体内容如下： 龙门石窟预约提醒 尊敬的游客朋友： 春节假期期间龙门石窟实行线上门票预约和线下应急购票相结合制，2月1日线上门票预约已满，线下还有部分余票。已预约的游客请按照预约时段有序入园。2月2日、2月3日、2月4日均有余票。敬请提前预约，合理安排出行时间。 详情请咨询：0379-65980972 2025年2月1日 ⑥