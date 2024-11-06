提醒！洛阳古墓博物馆今明两日预约已满

昨日，“洛阳古墓博物馆”官微发布消息，洛阳古墓博物馆2025年2月2日(初五)、2月3日(初六)门票预约已满。
昨日，“洛阳古墓博物馆”官微发布消息，洛阳古墓博物馆2025年2月2日(初五)、2月3日(初六)门票预约已满。
昨日，“洛阳古墓博物馆”官微发布消息，洛阳古墓博物馆2025年2月2日(初五)、2月3日(初六)门票预约已满。具体内容如下：
尊敬的观众朋友：
洛阳古墓博物馆2025年2月2日(初五)、2月3日(初六)门票预约已满，为保障馆区参观秩序，尚未预约的观众朋友可调整其他行程或择日预约参观。无预约，不前往。给您造成不便，敬请谅解！
洛阳古墓博物馆
2025年2月1日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605