提醒！洛阳古墓博物馆今明两日预约已满

昨日，“洛阳古墓博物馆”官微发布消息，洛阳古墓博物馆2025年2月2日(初五)、2月3日(初六)门票预约已满。 昨日，“洛阳古墓博物馆”官微发布消息，洛阳古墓博物馆2025年2月2日(初五)、2月3日(初六)门票预约已满。具体内容如下： 尊敬的观众朋友： 洛阳古墓博物馆2025年2月2日(初五)、2月3日(初六)门票预约已满，为保障馆区参观秩序，尚未预约的观众朋友可调整其他行程或择日预约参观。无预约，不前往。给您造成不便，敬请谅解！ 洛阳古墓博物馆 2025年2月1日 ⑥