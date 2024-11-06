围棋世界冠军时越向洛阳棋友拜年并分享竞技感悟

不久前获得2024年中国围棋甲级联赛最有价值棋手奖(MVP)的洛阳围棋国手、世界冠军时越九段，近日回到洛阳与家人欢度春节。1月31日，时越接受了记者的独家采访。

1月31日，时越(右一)为洛阳棋迷签名

不久前获得2024年中国围棋甲级联赛最有价值棋手奖(MVP)的洛阳围棋国手、世界冠军时越九段，近日回到洛阳与家人欢度春节。1月31日，时越接受了记者的独家采访。

在2024年中国围棋甲级联赛中，时越19次出场，取得了13胜6负的优异成绩，他所效力的深圳龙华队获得了联赛亚军，时越是队中胜局最多的棋手，也是冠亚军两支队伍中成绩最好的中国棋手。在95后、00后称霸棋坛的今天，已经34岁的时越是如何保持良好竞技状态的？对此时越表示，随着年龄的增长，自己的心态也更加平和，平时会保持一定训练量，也会研究、感悟、吸收围棋人工智能的招法，提升对棋的理解。

对2024年的整体表现，时越认为可以给自己打7分，虽然在围甲联赛中发挥不错，但在世界大赛中表现欠佳，有些遗憾。新的一年，他希望自己在世界大赛中把握机会，有更好的发挥。

春节前夕，中国棋手柯洁在LG杯世界围棋棋王赛决赛中退赛的风波在世界棋坛闹得沸沸扬扬，至今余波未平。中国围棋协会表达了不接受比赛结果的态度，韩国棋院也发表了道歉声明，但事态的发展仍未明朗。作为柯洁同在深圳龙华队的队友，时越认为未来中、日、韩棋界应该齐心协力，完善围棋规则，努力推广围棋文化，形成多赢的局面，真正让围棋走向世界。

最后，时越希望借助洛报融媒体向关心、支持他的洛阳棋友拜年，祝洛阳棋友在新的一年里棋艺进步、乐在“棋”中。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 涂晓洛 文/图)