春节我在岗！洛阳环卫部门“洁”力守护城市颜值

正值春节假期，洛阳多个景区景点迎来客流高峰，万余名环卫工人坚守岗位，用辛勤劳动“洁”尽全力守护城市颜值。

正值春节假期，洛阳多个景区景点迎来客流高峰，万余名环卫工人坚守岗位，用辛勤劳动“洁”尽全力守护城市颜值。

道路清扫“不打烊”

洛报融媒记者从洛阳市城市管理局环境卫生服务中心获悉，春节期间，11200余名环卫工人坚守岗位、奋战一线，为市民游客营造整洁、舒适的节日氛围。各城市区环卫部门按照“因地施策”“一点一策”的原则，对重点区域的人流量、垃圾量进行提前预估，通过临时增设保洁人员、提前完成第一遍普扫、延长夜间保洁时间、增加垃圾收运频次等方式，不断提升城市环境卫生质量。