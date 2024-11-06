全力维护良好文旅消费环境！洛阳发布两起快速处置案例

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，春节假期前三天，该中心共受理各类诉求466件，已全部分转至辖区市场监管部门处理，其中涉及外地游客诉求34件，已办结32件，处理中2件，全力维护良好文旅消费环境。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心了解到，春节假期前三天，该中心共受理各类诉求466件，已全部分转至辖区市场监管部门处理，其中涉及外地游客诉求34件，已办结32件，处理中2件，全力维护良好文旅消费环境。

与此同时，该中心发布2起快速处置案例。

案例一：

1月31日，消费者占女士反映其1月30日通过某App下单洛龙区一民宿住宿房间，因景区闭园自己无法到店入住，与商家协商无果后拨打12315热线投诉。接到投诉后，洛龙区市场监管局辖区所执法人员立即调查处理，经调解，双方达成一致，商家已全额退费。消费者占女士对市场监管部门的处理表示满意。

案例二：

1月30日，消费者周先生反映其1月29日通过网络预定瀍河区一酒店的住宿服务，因行程有变无法到店入住申请退订，商家不退全款，便拨打12315热线投诉。接到投诉后，瀍河区市场监管局辖区所执法人员立即调查处理，经调解，双方达成一致，商家退全款610元。消费者周先生对市场监管部门的处理表示满意。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)