提前预约！二里头夏都遗址博物馆明后两日还有余票

刚刚，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，今日(2月1日)门票预约已满。 刚刚，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，今日(2月1日)门票预约已满。具体内容如下： 关于2月1日入馆门票预约已满的提示 尊敬的游客朋友： 大家好！ 今日(2月1日)门票预约已满，已预约的游客请在9:00—17:30时段有序进馆。2月2日、2月3日还有少量余票，请及早在微信公众号上预约。 尚未预约门票的游客朋友可调整其他行程或择日预约参观。 给您造成不便敬请谅解! 二里头夏都遗址博物馆

2025年2月1日

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