提前预约！二里头夏都遗址博物馆明后两日还有余票

刚刚，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，今日(2月1日)门票预约已满。
刚刚，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，今日(2月1日)门票预约已满。
刚刚，二里头夏都遗址博物馆微信公众号发布消息，今日(2月1日)门票预约已满。具体内容如下：
关于2月1日入馆门票预约已满的提示
尊敬的游客朋友：
大家好！
今日(2月1日)门票预约已满，已预约的游客请在9:00—17:30时段有序进馆。2月2日、2月3日还有少量余票，请及早在微信公众号上预约。
尚未预约门票的游客朋友可调整其他行程或择日预约参观。
给您造成不便敬请谅解!
二里头夏都遗址博物馆
2025年2月1日
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