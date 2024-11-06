“非遗闹新春 欢乐重渡沟” 2025 重渡沟非遗国潮嘉年华盛大开启

大年初一，重渡沟风景区沉浸在一片欢乐祥和的新春氛围中，“非遗闹新春欢乐重渡沟” 2025重渡沟非遗国潮嘉年华正式拉开帷幕，活动从1 月29日持续至2 月12日，为游客们带来一场年味十足的文化盛宴。

非遗闹新春 欢乐重渡沟

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大年初一，重渡沟风景区沉浸在一片欢乐祥和的新春氛围中，“非遗闹新春欢乐重渡沟” 2025重渡沟非遗国潮嘉年华正式拉开帷幕，活动从1 月29日持续至2 月12日，为游客们带来一场年味十足的文化盛宴。

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狂欢中国年

活动期间，重渡沟景区精心筹备了一系列精彩纷呈的项目。全天近百场非遗民俗表演在中心区非遗广场接连上演。

以“福禄寿喜财”、“县官送福”为主题的大型社火巡游队伍，身着传统服饰的演员们伴随着欢快的锣鼓声，将喜庆与祝福传递给每一位游客。

傩舞、高跷走兽、火壶等极具特色的非遗节目，让现场观众大饱眼福，不时爆发出阵阵喝彩。

傩舞

高跷走兽

火壶

绛州鼓乐、曹屯排鼓、舞狮、独角兽、变脸喷火、二鬼摔跤、独台戏、三仙归洞、神鸟叼签等经典表演更是将节日气氛推向高潮，精湛的技艺赢得观众的连连称赞。

独角兽

舞狮

变脸

二鬼摔跤

独台戏

喷火

绛州鼓乐

曹屯排鼓

三仙归洞

神鸟叼签

极具当地特色的大铜器锣鼓队、农耕秧歌队、抬花轿、赶毛驴、张灶君升仙、划旱船、春耕忙驴拉磨等民俗故事演出，让活动现场锣鼓喧天、热闹非凡，真真切切让游客体验到来自乡村的浓浓年味。

大铜器锣鼓队

划旱船

赶毛驴

迎亲大花轿

农耕秧歌队

春耕忙驴拉磨

张灶君升仙

本次重渡沟非遗国潮嘉年华，不仅丰富了游客的春节假期生活，更让非遗文化在传承中焕发出新的活力，让人们在满满的烟火气中，寻回了那份久违的传统年味。

从1 月29日持续至2 月12日，每天精彩不断，活动不断，重渡沟里过大年，让您感受地地道道的中国年味儿！