洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“非遗闹新春 欢乐重渡沟” 2025 重渡沟非遗国潮嘉年华盛大开启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 重渡沟风景区 2025.01.30 15:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　非遗闹新春 欢乐重渡沟

　　蛇年

　　大年初一，重渡沟风景区沉浸在一片欢乐祥和的新春氛围中，“非遗闹新春欢乐重渡沟” 2025重渡沟非遗国潮嘉年华正式拉开帷幕，活动从1 月29日持续至2 月12日，为游客们带来一场年味十足的文化盛宴。

　　蛇来运转，鸿运新年

　　狂欢中国年

　　活动期间，重渡沟景区精心筹备了一系列精彩纷呈的项目。全天近百场非遗民俗表演在中心区非遗广场接连上演。

　　

　　以“福禄寿喜财”、“县官送福”为主题的大型社火巡游队伍，身着传统服饰的演员们伴随着欢快的锣鼓声，将喜庆与祝福传递给每一位游客。

　　傩舞、高跷走兽、火壶等极具特色的非遗节目，让现场观众大饱眼福，不时爆发出阵阵喝彩。

　　傩舞

　　高跷走兽

　　火壶

　　绛州鼓乐、曹屯排鼓、舞狮、独角兽、变脸喷火、二鬼摔跤、独台戏、三仙归洞、神鸟叼签等经典表演更是将节日气氛推向高潮，精湛的技艺赢得观众的连连称赞。

　　独角兽

　　舞狮

　　变脸

　　二鬼摔跤

　　独台戏

　　喷火

　　绛州鼓乐

　　曹屯排鼓

　　三仙归洞

　　神鸟叼签

　　极具当地特色的大铜器锣鼓队、农耕秧歌队、抬花轿、赶毛驴、张灶君升仙、划旱船、春耕忙驴拉磨等民俗故事演出，让活动现场锣鼓喧天、热闹非凡，真真切切让游客体验到来自乡村的浓浓年味。

　　大铜器锣鼓队

　　划旱船

　　赶毛驴

　　迎亲大花轿

　　农耕秧歌队

　　春耕忙驴拉磨

　　张灶君升仙

　　本次重渡沟非遗国潮嘉年华，不仅丰富了游客的春节假期生活，更让非遗文化在传承中焕发出新的活力，让人们在满满的烟火气中，寻回了那份久违的传统年味。

　　从1 月29日持续至2 月12日，每天精彩不断，活动不断，重渡沟里过大年，让您感受地地道道的中国年味儿！
[ 责任编辑：王轩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
        春节渐进团圆情浓、健康相伴，洛阳多家医院医生为您送上8个“健康锦囊”。
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 事关新春焰火晚会 洛阳发布最新通告
  • 大年初二、初三有雪！洛阳春节假...
  • @所有人：多项精彩活动邀您宫里过...
  • 今年春节假期，龙门石窟恢复开放...
  • 新春焰火晚会期间 洛阳将临时增加...
  • 洛阳发布2025年营造良好消费环境5...
  • “社区托尼”坚持每月义务理发 为...
  • 打卡走起！“洛YOUNG小店”首批入...
  • 【洛阳·早安】冬日暖阳万物藏 岁...
  • 奋战开门红！中色科技重工装备“...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    蛇年吉祥

    傲雪腊梅香雪海

    洛阳天街过大年

    走在老城的石板路
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605