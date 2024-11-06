洛阳太火了！王城公园、隋唐城遗址植物园再现人人人人人壮观场面

首个非遗版人类春节，洛阳太火了！大年初一，王城公园、隋唐城遗址植物园再现人人人人人壮观场面！ 首个非遗版人类春节，洛阳太火了！ 大年初一，王城公园、隋唐城遗址植物园再现人人人人人壮观场面！ 大家赏花灯、逛庙会、品美食，看表演 在浓浓年味儿中 共享欢乐热闹中国年！ 王城公园 大年初一 王城公园里流光溢彩 游客在华灯中摩肩擦踵 感受洛阳花灯带来的璀璨与震撼 “琉璃宫阙”宛如一座空中楼阁 琉璃光彩绚丽夺目，如梦如幻 “祈福女神”在灯光流转间 显得格外灵动迷人 仿佛回眸一笑，百媚生辉 长廊下悬挂的诗词灯牌 在灯光的映衬下 仿佛一幅流动的画卷 让人不禁感叹： 又是为中式美学狠狠心动的一天！ 周明堂广场 非遗表演成为春节的一大亮点 舞狮、高跷、川剧变脸、 梨园荟萃、相声快板...轮番登场 观众席间叫好声不断！ 锣鼓震天，瑞狮腾跃！ 五彩的狮子在锣鼓声中 上下翻飞，或翻滚或跳跃 灵动的身姿引得人群阵阵掌声 古朴的民俗节目高跷秧歌 在周明堂广场前热闹上演 演员们踩着高跷 身穿绚丽的传统服饰 逗得人群笑声连连，年味瞬间拉满！ 创意花灯精彩纷呈 精彩节目轮番亮相 深藏洛阳人童年记忆的王城公园 今年春节依旧惊艳！ 节目单奉上 隋唐城遗址植物园 大年初一 隋唐城遗址植物园人潮汹涌 花灯璀璨 处处洋溢着节日的喜庆气氛 杂技汇演、马术表演、水上飞人 等高难度艺术表演轮番登场 杂技演员以灵巧的动作挑战人体极限 赢得观众阵阵掌声 打铁花、飞天火壶、川剧变脸喷火 等非遗节目精彩亮相 手艺人的非凡演绎 演绎传承千年的中式浪漫！ “黑悟空机甲巡游”“蛋仔星球” 等今年爆火IP简直是“小朋友诱捕器” 巨大的“黑悟空”机甲缓缓巡游 威武炫酷的造型引得孩子们争相拍照 华灯初上，园区花灯惊艳“绽放” “丝路长卷”“龙骧福地”“花鼓迎春” ... 数百组花灯 熠熠生辉，流光溢彩， 仿佛将整个夜空点亮 今年灯会的重磅亮点 “瑰宝长廊”文物花灯 吸引众多游客纷纷驻足 何尊、绿松石龙形器、莲花灯 黑釉三彩马等中华文化瑰宝 璀璨闪耀 这是独属十三朝古都的春节仪式感！ 除了璀璨花灯 春节期间公园每天五十多场表演 更是接连不断，精彩纷呈 妥妥得根本看不完！ 节目单奉上 这个春节 快叫上亲朋好友 齐聚王城公园、隋唐遗址植物园 看表演，赏花灯 将满满的年味儿带回家！