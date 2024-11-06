紧急提醒！事关洛阳新春焰火晚会

1月29日(农历正月初一)20时至20时30分，2025年洛阳市新春焰火晚会将在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊举行。
1月29日(农历正月初一)20时至20时30分，2025年洛阳市新春焰火晚会将在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊举行。
1月29日(农历正月初一)20时至20时30分，2025年洛阳市新春焰火晚会将在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊举行。
记者从洛阳市城市管理局环境卫生服务中心获悉，为保障周边交通畅通有序，届时周边将设置共享单车禁停电子围栏，请广大市民及游客合理安排出行路线。
目前，洛阳环卫部门提前部署，1月28日10:00至29日23:00，在核心封控区设置禁停电子围栏，并安排运维人员将所有共享单车清运完毕。活动周边还将安排150余名运维人员现场值守，确保周边车辆及时清运。
共享单车禁停电子围栏范围：
洛河南岸→王城大道地面道路→开元大道(不含)→龙门大道→太康路→长夏门街(不含)→古城路地面道路→龙门大道→洛河南岸
同时，共享单车App上也已发布相关使用提醒，建议广大市民及游客选择其他出行方式，合理安排出行路线。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 席颖 文/图)
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