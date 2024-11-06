新安县发布2025年烟花爆竹禁放限放通告

今日，新安县发布微信公众号发布《关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告》。具体内容如下：

关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告

为加强烟花爆竹安全管理，消除火灾隐患，改善空气质量，保障公共安全和群众人身、财产安全，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《河南省大气污染防治条例》和《洛阳市人民政府关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告》(洛政通〔2024〕63号)等有关法律法规，现就做好我县2025年烟花爆竹禁放限放有关工作通告如下：

一、禁放区域外燃放时间

(一)1月28日(除夕)17时至1月29日(正月初一)1时；

(二)1月29日(正月初一)早6时至23时；

(三)2月2日(正月初五)早6时至23时；

(四)2月12日(正月十五)早7时至23时。

重污染天气应急响应期间和上述规定以外的时问，全域全时段禁止燃放烟花爆竹。

二、禁放区域

(一)主城区禁放区域：连霍高速路以南，汉函谷关柳湾桥以西，涧川大道以北，万基路以东。

(二)其他禁放区域：1.高层建筑、设有可燃外墙保温材料的建筑和在建工程施工工地60米范围内；2.生产、销售、储存易燃易爆物品的场所及周边安全距离100米范围内；3.医院、图书馆、博物馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院、文化体育场所等公共场所；4.车站、商场、集贸市场、影剧院等人流密集场所；5.党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；6.文物保护单位、重要新闻单位、交通枢纽、输变电设施和重要军事设施；7.山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；8.各镇政府(街道办)规定的禁放区域；9.其他禁止燃放的区域。