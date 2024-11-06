春节假期，洛阳开通神都小巴专线

1月28日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，春节假期，神都小巴专线、假日专线公交将开通，方便市民、游客出行、游玩。 1月28日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，春节假期，神都小巴专线、假日专线公交将开通，方便市民、游客出行、游玩。 一、神都小巴专线 1月29日至2月4日，神都小巴专线运行。该线路从西关发车，走中州中路、定鼎大道、唐宫中路、人民西路、凯旋东路、定鼎大道、中州中路到达终点站西关，采用单向循环运营模式。 停靠站点：西关、中州中路定鼎大道口(路北)、唐宫中路宫隅路口(路北)、唐宫中路影院街口(路北)、王城广场(路西)、凯旋东路人民东路口(路南)、凯旋东路定鼎大道口西(路南)、应天门(路东) 服务时间：15：00-21：00 二、假日专线 1月29日至2月4日，公交“假日线路”运行。 假日1号线(洛邑古城—应天门)，停靠站点：洛邑古城、丽景门(丽景门地铁站A口)、应天门(应天门地铁站A口)；服务时间：16：00-22：00 假日2号线(洛阳站—洛阳古墓博物馆)停靠站点：洛阳站(洛阳火车站地铁站C口)、邙岭地铁站D口[仅去程停靠]、洛阳古墓博物馆；服务时间：洛阳站：9：00-15：00，洛阳古墓博物馆：10：00-16：00 假日3号线(高铁龙门站—龙门石窟)，停靠站点：高铁龙门站、龙门石窟；服务时间：9：00-17：00 假日5号线(杨湾地铁站—白马寺释源广场)，停靠站点：杨湾地铁站(去程A口、回程C口)、白马寺释源广场[站位：中州东路释源广场]；服务时间：9：00-17：00 假日6号线(红山地铁站—红山欢乐谷)，停靠站点：红山地铁站、红山欢乐谷；服务时间：9：30-18：00 假日7号线(龙门石窟—白马寺)，停靠站点：龙门石窟、白马寺；服务时间：龙门石窟：10：00-15：30，白马寺：11：30-16：30 假日8号线(白马寺—洛邑古城)，停靠站点：白马寺、洛邑古城；服务时间：11：30-18：00 假日9号线(白马寺—史家湾地铁站—白马寺)，停靠站点：白马寺、史家湾地铁站D口；服务时间：10：00-18：00 假日10号线(洛阳博物馆—龙门石窟)，停靠站点：洛阳博物馆、龙门石窟；服务时间：11：00-17：00 (洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩国菲菲 文/图)