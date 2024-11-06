新春走基层：我在洛邑古城当月老

新春将至，洛邑古城景区里张灯结彩、游人如织，到处洋溢着喜庆气氛。

新春将至，洛邑古城景区里张灯结彩、游人如织，到处洋溢着喜庆气氛。

“莫急莫急，来来来，系上这根红绳，保你今年桃花朵朵开！”循着声音望去，一位鹤发童颜、慈眉善目的“小老头”成了众人瞩目的焦点。

只见他身着红袍、手捋胡须、步态轻盈，逢人便在其手上系上红绳。不少身着汉服的“公主”将他团团围住，寻求美满姻缘。

这位深受游客欢迎的“小老头”，是洛邑古城聚焦“坊里过大年”主题，特别设置的NPC——月老。

月老是民间传说中掌管姻缘的神仙，俗话说“千里姻缘一线牵”，月老以红绳牵引良缘，定下世人之婚配。

月老的扮演者韩阳今年37岁，曾经是一名婚礼司仪，这是他第一次扮演NPC。

怎样才能扮得像，让游客更有沉浸感？妆容是关键。

打底、提亮、描眉、粘假发、贴胡须……谈起化装，NPC妆容的步骤更加繁琐。“肤色要偏白，凸显仙风道骨，眉毛要微微上扬，给人一种慈祥又有威严的感觉。”韩阳说，妆面完成后，还要穿上特定的红袍，拿上绑满红绳的拐杖，一套程序下来将近两个小时的时间。

“月老在大家印象中是一位慈祥、和蔼的老人，光弄好妆容还不够，神态和语言也很重要。”为了让角色更加出彩，韩阳通过小说和影视作品仔细琢磨月老的动作和说话特点，每天对着镜子练微笑、捋胡须，刻意放慢说话速度和走路节奏，让自己真正融入角色。

“和影视剧里的月老一模一样”“简直就是从神话故事中走出来的”“被‘月老’系上了红绳，今年一定能走桃花运”……惟妙惟肖的“月老”，成了深受游客欢迎的“打卡”对象。

有着婚礼司仪经验的韩阳经常妙语连珠。“哎呀，你们这一对天造地设的鸳鸯，我这红线早就给你们准备好了，新的一年要甜甜蜜蜜、长长久久啊！”说罢拿出一根红绳，轻轻系在两人的手腕上，逗得情侣满脸通红，周围的游客也跟着笑起来，纷纷拿出手机记录下这有趣的瞬间。

“虽然只是扮演月老，但是看到大家真诚地向我求姻缘，我感受到了沉甸甸的责任。”韩阳说，今年过年，他将坚守岗位，为游客带来更具趣味性和沉浸感的文旅体验。

“这么多‘公主’等着我给介绍对象呢，今年就不回家过年了！”韩阳笑着说道。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 赵甜 文/图)