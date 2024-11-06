洛阳市人大常委会党组召开2024年度民主生活会

按照市委统一安排，昨日，市人大常委会党组召开2024年度民主生活会。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。 按照市委统一安排，昨日，市人大常委会党组召开2024年度民主生活会。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。 市人大常委会党组对开好这次民主生活会高度重视。会前，党组成员聚焦主题深化学习，深入开展谈心谈话，广泛征求意见，紧扣“四个带头”全面梳理检视问题，结合典型案例深入剖析，认真撰写对照检查材料，为开好民主生活会作了充分准备。 会议通报了市人大常委会党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会整改落实情况和本次民主生活会征求意见情况。李保国代表市人大常委会党组作对照检查，带头作个人对照检查，其他党组成员逐一进行对照检查并开展批评和自我批评。 李保国强调，要持之以恒锤炼党性，始终把政治能力作为第一位的能力，坚持在提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力上下功夫，坚持不懈用党的创新理论武装头脑，形成全市人大系统齐心协力推进现代化洛阳建设的生动局面。要以责任担当强化问题整改，坚持目标导向、问题导向、结果导向，细化问题清单、责任清单、工作清单，坚持立行立改、上下联动抓整改，坚持“当下改”与“长久立”，注重从制度机制上谋对策，在推动问题整改见效上当标杆、作示范，确保真改、实改、改到位。要以创新思维提升工作质效，坚决贯彻落实市委关于改革创新的部署要求，坚定不移、旗帜鲜明高举改革大旗，遵循人大工作规律，因势而谋、顺势而为、乘势而上，主动作为、奋发有为、担当善为，向改革创新要思路、要举措、要办法、要效果，以更高标准提高立法质量，以更实举措增强监督质效，以更优服务保障代表履职，以更高站位讲好人大故事，以更大力度强化自身建设，不断推动新时代人大工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)