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在变动时代坚守不变信念——新春致读者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.28 08:07
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　　岁序更替，华章日新。转眼间，既属于中国，也属于全世界的“年”又要到了。此刻，无论是绿皮火车的朴素温馨，还是高铁飞机的高效快捷，抑或是自驾出行的舒畅自在，最美的风景都在扑面而来。当然，不管是迫不及待地奔往家的方向，还是满怀期待地奔向“诗和远方”，我们都要向您真挚地道一声：辛苦了，过年好！

　　还记得去年春节吗？彼时，许多人的归途，是在风雪中度过的。而令人难忘的是，洛阳高速交警联动路政单位以警车开道，带领连霍高速洛阳段的车辆冒雪前行，他们一句“我们带大家回家”，让网友们破了大防。

　　回家的路或许不太顺畅，发展之路也并非尽是坦途。回眸2024年，我国经济运行面临外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，“国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多”，身处变动时代，相信很多人都感受到了压力与挑战。

　　“困难挑战年年有，但我们从来都是在风雨洗礼中发展、在历经考验中壮大的。”走过春夏秋冬，经历风雨彩虹，2024年的洛阳同全国全省一样，一个个瞬间定格在这不平凡的一年——

　　春天里，洛阳人以一声声“恭迎公主王子回城”热情迎客，董宇辉河南行首站选在洛阳，八方游客、网络大V“为爱奔赴”，带给洛阳泼天流量；夏日里，宁德时代洛阳基地二期项目开工建设，九大产业链配套项目同步签约，再次刷新“洛阳速度”；金秋时节，世界客属第33届恳亲大会在洛举办，亿万客亲聚焦洛阳，开闭幕式令全网惊艳，“欢迎转洛阳、欢迎转屋夸”的致辞引人共鸣；这个冬天，宁德时代洛阳基地一期电池工厂产值突破31亿元，并将承担小米汽车首款SUV小米YU7的储能总成生产任务的消息刷屏，生产与建设同频，龙头与配套共振，一个千亿级新能源产业集群呼之欲出……

　　俯下身、倾耳听，那是时代的脉动、奋进的足音。无论时代怎么变，城市建设与发展的底层逻辑始终未变，就是要迈向高品质、实现高质量；城市里每个平凡个体的深层追求始终未变，就是“家家户户都盼着孩子能有好的教育，老人能有好的养老服务，年轻人能有更多发展机会”。这些美好向往、朴素愿望，是城与人不曾改变的共同信念。

　　有句话说得好，城市欣欣向荣，是经济社会发展的直观体现，也是人们改善生活的重要依托。在变动不居的时代，一座城要留住人的身和心，靠的也正是不断创造美好生活，进而击中人们内心的某种期待，让人留在这里奋斗拼搏，产生归属感。近几年，洛阳不遗余力发展“四新一装备”风口产业，以科技创新引领产业升级，以新文旅理念助推城市出圈，高标准迁建一批市属高中，新建改扩建一批义务教育学校，不断汇聚国家级医疗资源，密集布局社区邻里中心和乡里中心，嵌入医疗、养老、托幼等服务。一桩桩、一件件，是为了实现制造强市、文旅富民，是为了提供更多的创业就业机会，营造宜居宜业的品质生活。

　　辞旧迎新的时节，有团圆喜悦、围炉夜话，更在积蓄力量、孕育希望。时代进步不止，城市生长不息。走过风、穿过雨，新年再出发，一个更有活力的城市，一种更加美好的生活，仍需我们共同努力去打拼。梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。见未见的风景、创未创的奇迹，新征程上你我皆是主角，在变动时代坚守不变信念，我们的每一份付出都弥足珍贵，每一次努力都终有回响。(洛阳日报编辑部)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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