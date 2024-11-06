蛇年春节，各种灵蛇送祝福了！

在传统文化中，蛇的脱皮天性甚至被看作重生与更新的寓意，代表生命的轮回与不息。你觉得蛇蛇很可怕？NO！NO！NO！蛇年春节，各种萌萌哒的灵蛇送祝福了！

蛇在十二生肖中的排序紧随龙后。

在传统的民俗传说中，有龙是蛇变化而来的说法，

因此生肖蛇也被称为“小龙”。

在传统文化中，蛇的脱皮天性甚至被看作重生与更新的寓意，代表生命的轮回与不息。

你觉得蛇蛇很可怕？NO！NO！NO！

蛇年春节，各种萌萌哒的灵蛇送祝福了！

（策划：马佳佳）

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