蛇年春节，各种灵蛇送祝福了！

在传统文化中，蛇的脱皮天性甚至被看作重生与更新的寓意，代表生命的轮回与不息。你觉得蛇蛇很可怕？NO！NO！NO！蛇年春节，各种萌萌哒的灵蛇送祝福了！
在传统文化中，蛇的脱皮天性甚至被看作重生与更新的寓意，代表生命的轮回与不息。你觉得蛇蛇很可怕？NO！NO！NO！蛇年春节，各种萌萌哒的灵蛇送祝福了！
蛇在十二生肖中的排序紧随龙后。
在传统的民俗传说中，有龙是蛇变化而来的说法，
因此生肖蛇也被称为“小龙”。
在传统文化中，蛇的脱皮天性甚至被看作重生与更新的寓意，代表生命的轮回与不息。
你觉得蛇蛇很可怕？NO！NO！NO！
蛇年春节，各种萌萌哒的灵蛇送祝福了！
（策划：马佳佳）
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605