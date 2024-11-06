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徐衣显看望慰问春节期间坚守岗位的一线干部职工并调研督导重大活动筹备工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.27 21:42
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徐衣显看望慰问春节期间坚守岗位的一线干部职工并调研督导重大活动筹备工作
巳巳如意为节日奉献者送上美好祝福
人民至上让群众平安欢乐祥和过春节
张玉杰参加

　　27日下午，在新春佳节即将来临之际，市长徐衣显率队深入政务服务、热力供应、城市运行、交通车站等基层一线和春节活动筹办现场，看望慰问春节期间坚守岗位的一线干部职工，代表市委市政府向社会各界致以新春问候和美好祝福，对大家的辛勤付出和无私奉献表示诚挚敬意和衷心感谢。市委副书记、政法委书记张玉杰参加活动。

　　春节团圆时刻，依然有许多身影坚守岗位，守护着万家灯火。12345热线是反映社情民意、倾听百姓呼声的重要渠道。“大家辛苦了，祝大家春节愉快、阖家幸福！”在市12345政务服务便民热线中心，徐衣显向12345热线受理工作人员致以节日问候，详细了解接诉数量、办理流程等情况，勉励大家要坚持“民呼我为、接诉即办、办就办好”的理念，耐心倾听、主动对接、跟踪督办，确保群众反映的问题事事有着落、件件有回音，架起为民服务“连心桥”，筑牢为民解忧“暖心线”。徐衣显还要求有关部门深入学习贯彻省委省政府部署要求，依托中移在线等重点项目建设，完善大数据、算力等新基建，创新完善“党建+网格+大数据”模式，不断提升社会建设和治理水平。

　　冬季供热涉及千家万户。“入户温度有多高？”“春节前怎么调度准备？”在北控水务集团新区热力分公司，徐衣显深入调度中心等处，详细询问热源供应、管网维护、应急保障等情况，叮嘱企业负责人要密切关注严寒和极端天气，提前做好能源调度，加强设施安全运行管理，及时排查处置风险隐患，持续提升供热能力和应急水平，全力以赴保障人民群众温暖过节。

　　护航洛阳幸福年味儿，离不开城管人的辛勤付出。徐衣显走进市城管局数字化城市运行中心，看望慰问奋战在一线的干部职工，充分肯定全市城管系统在强素质、优服务、树形象上取得的成绩，鼓励大家要立足“大城管”工作格局，运用互联网、大数据等现代技术手段，创新管理服务模式，推广用好柔性执法模式，提升“运、管、服”质效，当好城市“大管家”，做好文明“守护者”。

　　春运关系着亿万家庭新春团圆、平安出行。“今天卖了多少张票？”“去哪个地方的旅客比较多？”“大家用现金支付还是扫码支付？”在洛阳汽车站，徐衣显与售票员、司机亲切交谈，随机登上客运大巴察看，详细了解春运客流量、车次运行、安全保障等情况，衷心感谢交通运输一线干部职工的辛勤付出，叮嘱大家要时刻把保安全放在首位，竭力做好运力组织、旅客服务、后勤保障等各项工作，以最大能力、最实举措、最佳状态、最优服务，确保实现“平安春运、便捷春运、温馨春运”的目标。

　　徐衣显还以“四不两直”方式到定鼎门南北广场实地督查春节烟花集中燃放等活动筹备以及安全保障等各项工作，强调要严守安全底线，充分预估风险隐患，利用大数据等多种手段，针对性系统性做好客流高峰的应对、分流、限流等工作方案，全力营造安全规范、平稳有序的旅游观光环境。李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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