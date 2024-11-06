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市政府党组召开2024年度民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.27 21:44
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市政府党组召开2024年度民主生活会
严管严治巩固深化党纪学习教育成果
干字当头推动高质发展向好向新向优
徐衣显主持会议并讲话

　　根据中央、省委和市委部署要求，27日，市政府党组召开2024年度民主生活会，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局民主生活会上的重要讲话精神，以中央政治局民主生活会为标杆，巩固深化党纪学习教育成果，结合思想和工作实际进行深入的自我检视、严肃的党性分析，认真开展批评与自我批评，明确整改措施和努力方向。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

　　市政府党组高度重视这次民主生活会，会前认真组织学习研讨，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，结合典型案例进行剖析，认真撰写对照检查材料。会上书面通报了市政府党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会、省委巡视整改专题民主生活会整改措施落实情况及本次民主生活会征求意见情况，徐衣显代表市政府党组作对照检查，并带头进行个人对照检查，市政府党组其他同志依次对照检查，开展批评和自我批评。

　　徐衣显在总结讲话时指出，这次民主生活会会前准备充分，自我剖析深刻，相互批评真诚负责，整改措施务实有力，达到了红脸出汗、凝聚共识、增进团结、推动工作的预期目的。徐衣显强调，要以这次民主生活会为契机，深入学习贯彻习近平总书记对河南工作的重要论述，持续巩固深化党纪学习教育成果，做好整改“后半篇文章”，把整改成果转化为推动现代化洛阳建设的实绩实效。要带头锤炼坚强党性。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终牢记“国之大者”，以实际行动忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣推动习近平总书记重要指示和党中央部署要求在洛阳条条落实、件件落地、事事见效。要带头创新实干担当。坚持在遵规守纪的前提下真抓实干、担当作为，增强责任意识、紧迫意识，以钉钉子精神创造性统筹抓好拼经济、抢机遇、抓创新、强产业、惠民生、守底线等各项工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，推动经济社会发展持续向好向新向优。要带头自觉遵规守纪。坚持以纪为尺严自律、严用权、严齐家，树立正确的权力观、政绩观、事业观，把纪律规矩内化为日用而不觉的言行准则，示范带动政府系统党员干部养成在“上有高压线、下有底线、左右有红线”的纪法约束下工作生活的习惯。要带头扛牢主体责任。坚持用改革精神和严的标准管党治党，党性党风党纪一起抓，正风肃纪反腐相贯通，落实落细“一岗双责”，深化拓展“三转三优”，增进班子团结，主动协同聚力，树立为民务实清廉高效政府形象。

　　徐衣显还就春节经济运行、保供稳价、基层“三保”、安全生产、社会稳定等工作作了部署安排。

　　市政府党组成员出席会议，副市长任丽君列席会议。市纪委监委、市委组织部有关负责同志应邀列席会议并作点评。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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