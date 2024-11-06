赏民俗、看牡丹、品美食......鸡冠洞邀您共襄新春盛宴！

新年来鸡冠洞一起热闹过新年！ 鸡冠洞新春民俗文化节 2025·蛇年大吉 日符换新桃·龙去蛇来舞 鸡冠洞2025新春民俗文化节——福气妙会 1月29日—2月13日 正月初一至正月十六 民俗大赏、非遗体验、年俗互动 各种活动，精彩不断 新年来鸡冠洞一起热闹过新年！ 民俗荟萃 重温传统年味 中华舞龙、狮王争霸 非遗高跷、盛世鼓韵 更有钢枪刺咽喉、大刀破腹等惊险绝技 还有财神送财、快闪互动、玩偶贺春 好运连连；惊喜不断！ 让您在一场场精彩纷呈的节目演出中 找到传统年味儿！ 中华舞龙 狮王争霸 非遗高跷 盛世鼓韵 钢枪刺咽喉 吃火吐火 财神送财 玩偶贺春 国色牡丹 共庆新春佳节 春节来临 鸡冠洞特引进一批含苞待放的牡丹 巧妙融入光怪陆离的溶洞奇观 奇石如兽，光影如梦，与牡丹共舞 编织出一幕幕绝美盛景 新春之际，邀您共赏牡丹盛放 感受喜庆与祥和的浪漫交响！ 美食市集 尽享新年好味 正月初一至正月初八 鸡冠洞将推出寓意团圆美满的饺子宴 带来新年好运捞福面 鲜美可口的豆腐汤、蝌蚪汤 温暖人心的大烩菜、胡辣汤 滋补养生的八宝粥、丸子汤 每一口都是新年的祝福与希望！ 集福打卡 赢取新年显眼包 参与鸡冠洞景区集福打卡活动 记录美好瞬间 还有机会赢取新年显眼包！ 让您的新年更加红火 助您成为人群中最亮眼的那颗星！ 红红火火 拉满新年氛围 随着春节的临近 鸡冠洞已换上了“新年皮肤” 红红火火中洋溢着浓浓的年味儿 无论是拍照打卡还是漫步其中 都能感受到那份温暖与幸福！ 人间烟火，年味渐浓 鸡冠洞已提前进入新春氛围 吃喝玩娱一站式体验 让我们一起迎接美好的农历乙巳年！