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杜康杯——洛阳市“穿越盛唐洛阳年”网络短视频创作大赛开始啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网信 2025.01.26 18:06
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　　家乡烟火气，最暖游子心。由洛阳市委网信办主办的康杯——洛阳市“穿越盛唐洛阳年”网络短视频创作大赛正式开启。即日起至2025年2月16日，带话题#穿越盛唐洛阳年#发布作品即可参赛。

　　我们诚邀您通过短视频的形式，分享首个“世界非遗版”的春节盛宴，一起用镜头记录和传播洛阳独特的年俗风情与城市魅力，让更多人感受到洛阳的历史底蕴与现代活力。

　　活动话题

　　#穿越盛唐洛阳年#

　　活动时间

　　2025年1月24日(腊月二十五)

　　至2025年2月16日(正月十六)

　　参赛要求

　　带话题#穿越盛唐洛阳年#发布作品即可参赛。通过视频曝光量、点赞量、转发量等量化指标，由洛阳市委网信办结合评审专家意见进行综合评选。

　　1.参赛作品须具备鲜明的洛阳元素和充盈的正能量，可围绕厚重历史、城市建设、人民生活、发展活力、城市文化、文旅文创等方面拍摄。

　　2.展示洛阳各地充满烟火气、焰火气、传统与现代交织之年味儿的春节等作品优先获选。比如宫廷、庙会、书会、社火、舞狮、大集、拜年、年俗、节礼、春节美食，展现洛阳别样的年俗风情和传统文化。

　　3.带话题#穿越盛唐洛阳年#发布抖音平台，作品形式包括且不限于短视频、短剧、动漫、微电影等，时长需在15秒以上，10分钟以内，将根据视频热度(以播放量为主，结合点赞量)评选出获奖作品。

　　奖项设置

　　一等奖1名，奖金10000元

　　二等奖5名，奖金4000元

　　三等奖10名，奖金2000元

　　优秀奖若干，颁发奖品

　　开奖情况

　　获奖作品将于2025年3月上旬选出，在洛阳官方抖音号@洛阳网信全网展播。公示一周无异议后，由主办方私信联系获奖者领取奖励。②
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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