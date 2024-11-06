杜康杯——洛阳市“穿越盛唐洛阳年”网络短视频创作大赛开始啦

家乡烟火气，最暖游子心。由洛阳市委网信办主办的杜康杯——洛阳市“穿越盛唐洛阳年”网络短视频创作大赛正式开启。即日起至2025年2月16日，带话题#穿越盛唐洛阳年#发布作品即可参赛。

家乡烟火气，最暖游子心。由洛阳市委网信办主办的杜康杯——洛阳市“穿越盛唐洛阳年”网络短视频创作大赛正式开启。即日起至2025年2月16日，带话题#穿越盛唐洛阳年#发布作品即可参赛。 家乡烟火气，最暖游子心。由洛阳市委网信办主办的杜康杯——洛阳市“穿越盛唐洛阳年”网络短视频创作大赛正式开启。即日起至2025年2月16日，带话题#穿越盛唐洛阳年#发布作品即可参赛。 我们诚邀您通过短视频的形式，分享首个“世界非遗版”的春节盛宴，一起用镜头记录和传播洛阳独特的年俗风情与城市魅力，让更多人感受到洛阳的历史底蕴与现代活力。 活动话题 #穿越盛唐洛阳年# 活动时间 2025年1月24日(腊月二十五) 至2025年2月16日(正月十六) 参赛要求 带话题#穿越盛唐洛阳年#发布作品即可参赛。通过视频曝光量、点赞量、转发量等量化指标，由洛阳市委网信办结合评审专家意见进行综合评选。 1.参赛作品须具备鲜明的洛阳元素和充盈的正能量，可围绕厚重历史、城市建设、人民生活、发展活力、城市文化、文旅文创等方面拍摄。 2.展示洛阳各地充满烟火气、焰火气、传统与现代交织之年味儿的春节等作品优先获选。比如宫廷、庙会、书会、社火、舞狮、大集、拜年、年俗、节礼、春节美食，展现洛阳别样的年俗风情和传统文化。 3.带话题#穿越盛唐洛阳年#发布抖音平台，作品形式包括且不限于短视频、短剧、动漫、微电影等，时长需在15秒以上，10分钟以内，将根据视频热度(以播放量为主，结合点赞量)评选出获奖作品。 奖项设置 一等奖1名，奖金10000元 二等奖5名，奖金4000元 三等奖10名，奖金2000元 优秀奖若干，颁发奖品 开奖情况 获奖作品将于2025年3月上旬选出，在洛阳官方抖音号@洛阳网信全网展播。公示一周无异议后，由主办方私信联系获奖者领取奖励。②