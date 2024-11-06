最低气温将降至-10℃以下！洛阳市气象台发布大风、低温蓝色预警

洛阳市气象台1月26日16时58分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右西北风，阵风7到8级，请注意防范。
洛阳市气象台1月26日16时58分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右西北风，阵风7到8级，请注意防范。
洛阳市气象台1月26日16时58分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现5级左右西北风，阵风7到8级，请注意防范。
洛阳市气象台1月26日17时12分发布低温蓝色预警信号：预计未来24小时老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区最低气温将降至零下10℃以下，请注意防范。
防御指南：
1.人员要注意添衣防寒。
2.有关部门和单位应注意做好防冻工作。
3.有关部门应视情况调节居民供暖，燃煤取暖用户需注意防范一氧化碳中毒。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图）
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