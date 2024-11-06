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春节期间，洛阳全力护航文旅消费市场环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.26 15:06
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　　蛇年春节近在眼前。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，春节期间，该局将突出食品药品、特种设备安全监管，严厉打击消费欺诈、假冒伪劣等不法行为，快速稳妥处置消费纠纷，全力护航文旅消费市场环境，确保广大市民和来洛游客度过一个安全放心欢乐的假期。

　　加强食品安全监管方面，开展旅游景区餐饮食品安全专项检查。对辖区旅游景区景点及周边餐饮接待单位、农家乐、小型餐馆等要重点检查，督促全面落实操作规范，确保广大游客饮食安全。加强药品安全监管方面，加强对零售药店的监管，特别是对旅游繁华地区的药店重点检查，同时加强群众用药保障。加强特种设备安全监管方面，针对重要活动场所、人员聚集场所及相关宾馆、饭店的特种设备进行全面摸底排查，对全市游乐园、公园、旅游景区内的大型游乐设施、旅游观光车辆及客运索道开展检查，对地铁线路特种设备安全运行情况进行督查，消除风险隐患。

　　规范节日市场秩序方面，加强对餐饮、住宿、汉服、停车收费、旅游购物等重点行业的价格监督检查，尤其是龙门石窟、白马寺、洛邑古城、隋唐洛阳城、博物馆等网红景区周边，教育引导相关经营者加强价格自律，合理使用自主定价权，提供质价相符的商品和服务，依法快速查处不按规定明码标价、价格欺诈等价格违法违规行为。

　　“接到投诉举报事项后，5分钟响应、半小时见面，第一时间到场处置。”洛阳市市场监管局相关负责人介绍，为了切实营造有序的市场环境和良好的消费环境，春节假期，洛阳12315热线保证24小时畅通，确保各类诉求24小时内事事有回音、件件有落实。对于每天接收的投诉事项，能够当天办结的，要当天办结并反馈给诉求人；不能当天办结的，联系诉求人和被诉方进行充分沟通，提出合理化的解决措施，切实维护广大消费者的合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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