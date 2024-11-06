增长30%是信心也是底气

增速从首季度-1.5%攀升至前11个月的6.3%，前11个月规上工业利润同比增长30%，分别高于全国、全省36.3个和25个百分点——2024年洛阳工业增速效益“双提升”，这个“成绩单”令人印象深刻、精神一振。

增速从首季度-1.5%攀升至前11个月的6.3%，前11个月规上工业利润同比增长30%，分别高于全国、全省36.3个和25个百分点——2024年洛阳工业增速效益“双提升”，这个“成绩单”令人印象深刻、精神一振。

这个“双提升”怎么看？有人认为“不容易”，过去一年形势复杂严峻，洛阳工业既有“量”的增长又有“质”的提升，实属不易；有人认为“很正常”，毕竟工业是洛阳的“当家”产业。工业是洛阳经济的“晴雨表”，其表现反映经济的基本走向。当前，国外有“小院高墙”、国内有转型压力，困难和挑战不小，一些市场主体因有效需求不足，市场预期减弱，生产经营困难，增资扩产意愿不足。透过这个“双提升”，我们看到了洛阳经济对困难挑战的适应能力，可以更好把握洛阳经济的基本趋势，对洛阳经济也有更多信心与底气。

信心与底气，来自风口产业“串”链成群、格局重塑。增速效益“双提升”，没有产业链群的强力支撑是难以想象的。去年，我市凝心聚力抓风口产业，以“四新一装备”为主攻方向，加快打造先进制造业集群和优势产业链，从宁德时代洛阳基地部分产线投产，千亿级新能源电池产业集群建设取得重大进展，到百万吨乙烯项目迈入建设新阶段，千亿级石化材料基地启航，再到17条优势产业链全年营收超4600亿元，我市产业格局重塑迈出关键一步，为广大企业关联风口、进链入群，提供了一个更强大的生态系统，对经济增长的支撑也更有力。

信心与底气，来自工业项目投资规模、后劲持续。扩大工业有效投资，是扩大有效需求、培育更多经济增长动力源的题中之义。去年，我市聚焦“一转带三化”，全年实施重点技改项目520个，完成投资570亿元，随着中航光电高端电子器件产业园等一批重点项目的建成投产，将陆续释放产能，增加就业机会，为经济发展提供“硬核”支撑。今年，用好用足国家“两重”支持政策，我市将开工焦洛平高铁等一批重大项目，以大项目撬动全社会有效投资，将带来更多源头活水，进一步激发民间投资活力，为企业发展拓展市场、释放空间。

成长会有烦恼，而成长中的烦恼，要靠更好地成长来解决。展望前路，外部环境的不确定将给洛阳经济回升向好带来挑战，但政策机遇也不言而喻。越是风高浪急，越要保持定力，坚定信心，对企业来说，要大力发扬企业家精神，在转型升级、扩大就业等方面主动作为，与洛阳发展同频共振、同向而行。有关部门要打造好营商环境，多为企业解难题、办实事，支持企业发展壮大。（洛平）