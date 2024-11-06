25日，市长徐衣显深入城区街道、农贸市场、企业一线，调研督导雨雪冰冻天气防范应对、市场保供和拼抢“开门红”、安全生产等工作。

徐衣显调研督导雨雪冰冻应对、市场保供和拼抢“开门红”、安全生产等工作

以雪为令迎寒而上保畅通稳供应守底线

担当尽责冲刺攻坚拼经济抓运行促发展

25日，市长徐衣显深入城区街道、农贸市场、企业一线，调研督导雨雪冰冻天气防范应对、市场保供和拼抢“开门红”、安全生产等工作。

春节临近，我市迎来雨雪冰冻天气，对道路交通、民生供应等造成一定影响。徐衣显深入一线看望慰问市政除雪作业等工作人员，详细了解指挥调度、联动响应、融雪除冰等情况，真诚感谢大家不畏严寒为保障道路畅通付出的辛勤努力，指出要坚持以雪为令、迎寒而上，优化流程、人机协同，紧盯城市区高架桥、急弯陡坡等重点路段，统筹做好除雪破冰、交通疏导、服务救援等工作，创造更加安全便捷的出行环境。通河农贸城是豫西地区重要果蔬集散地。“雨雪天气对物流有多大影响？”“价格有多少波动？” “食品安全如何保障？”徐衣显深入农贸城商户、快速检测中心等处，详细了解市场保供稳价、食品安全溯源等情况，在线查看市场交易变化、价格波动曲线，叮嘱相关部门密切关注天气变化，畅通产销对接链条，有序做好生活必需品储备保障，确保调得进、供得上、价格稳；加强数字技术推广，搭建大数据监测平台，科学精准有效保供稳价，完善质量安全追溯体系，更好守护群众“菜篮子”“果盘子”。

冲刺一季度“开门红”，助企纾困要跑出“加速度”。雷斯达传动是国家级专精特新“小巨人”企业，徐衣显实地了解企业产品研发、生产经营、春节排产和惠企政策落实等情况，鼓励企业自主创新增强核心竞争力，推出更多“拳头产品”，做大规模、做优市场、做强品牌，开辟新领域新赛道。丰联科光电通过研发钼钨高端靶材产品，进军折叠屏、车载屏等新型显示领域。徐衣显与企业负责人深入探讨技术革新、市场拓展、产业生态、链群带动等情况，希望企业抢抓风口机遇，挖掘市场潜力，整合要素资源，成为掌握更多独门绝技“隐形冠军”。徐衣显到机械工业第四设计研究院了解生产经营等情况，叮嘱相关部门要积极主动对接，强化政策支持和要素保障，为企业发展营造一流环境。

调研中，徐衣显还详细了解重点场所消防安全、企业安全生产责任落实等情况。他强调，要切实树牢底线思维、风险意识，严格落实“三管三必须”要求，聚焦关键设施、薄弱环节，全覆盖无死角排查整治风险隐患，落实落细安全防范措施，切实守牢兜紧安全底线，全面提升安全发展水平，确保全市人民欢乐祥和平安过年。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）