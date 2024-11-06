战风雪 洛阳移动护航春节回家“移”路畅通

1月24日，暴雪天气致使洛阳多地通信电力、通信线路中断，为了确保春节回家路上的信息通畅，洛阳移动快速启动应急预案，确保通信故障第一时间恢复，当前全区网络运行平稳。

1月24日，暴雪天气致使洛阳多地通信电力、通信线路中断，为了确保春节回家路上的信息通畅，洛阳移动快速启动应急预案，确保通信故障第一时间恢复，当前全区网络运行平稳。

据了解，为应对此次降雪，洛阳移动迅速落实应急保障预案，成立“抗雪保通”专项队伍249人，筹备各类应急保障物资3.5万件。监控小组时刻紧盯网络运行状态，加大对通信网络与设备的监控力度。特别是针对党政机关、重点场景以及数据中心等关键区域，强化通信网络业务量的实时监控与精准调度，全力以赴确保通信网络稳定运行。

在嵩县，月凹移动机房电力供应中断，基站随时可能中断。故障发生后，移动维护人员顶着凛冽风雪迅速赶往现场进行发电保障。由于道路积雪严重，车辆无法通行，维护人员克服重重困难，采用人抬肩扛的方式，将发电油机艰难地运输至机房，成功完成发电保障任务，确保了网络的稳定运行。

在汝阳，蔡店镇某段光缆线路因恶劣天气导致中断，维护人员迅速行动起来，在大雪中艰难前往保通，争分夺秒修复线路故障，确保通信光缆最快抢通。

为了确保小店镇新装机客户能尽快使用上宽带，装维师傅冒雪作业，小心翼翼地铺设线路，确保宽带业务按时安装，让客户能够在温暖的家中畅享网络，保障了信息的畅通无阻，用行动诠释着责任与担当。

在宜阳，智慧家庭工程师顶风冒雪奋战在装维保障一线，全力做好雨雪天气下装机保障，及时响应客户宽带使用需求，确保除夕团圆夜看春晚、看直播、视频拜年等用网需求畅通。

在伊川，鹤鸣峡景区通信线路出现告警，接到任务后，移动维护人员统筹规划，全力以赴投入到通信保障工作中。他们背负设备徒步穿梭于景区的每一处基站开展扩容工作，只为确保春节期间广大用户能够享受到优质、稳定的通信服务，为人们的节日沟通与交流提供坚实的网络支撑。

战风雪，保障忙。洛阳多地面临焰火晚会通信保障任务。为提供优质网络，移动员工责任在肩，义不容辞，奋勇直前。在定鼎门广场，洛阳移动新区分公司对定鼎门广场周边5G网络进行扩容，以保障即将举办的天街焰火晚会网络需求，让市民足不出户也能欣赏焰火璀璨。 (尚文杰 郭海洋 刘志杰 李鹏飞 蒲远方)