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洛阳市气象台发布大雾黄色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.25 08:51
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　　洛阳市气象台2025年1月25日8时38分继续发布大雾黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区可能出现能见度小于500米的雾，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门应按照职责做好防雾准备工作。

　　2.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应加强交通管理，保障安全。

　　3.驾驶人员应关注交通信息，注意雾的变化，小心驾驶。

　　4.户外活动注意安全。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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