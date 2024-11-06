市政协召开党组会议和主席会议

昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组会议和主席会议。

昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组会议和主席会议。

会议传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、省两会精神及省、市有关会议精神，听取各专门委员会2024年工作总结暨2025年工作打算的汇报，审议拟提请市政协十四届十三次常委会会议协商通过的关于召开政协第十四届洛阳市委员会第三次会议有关事宜，协商确定政协第十四届洛阳市委员会常务委员会第十三次会议时间及建议议程。

孙延文强调，要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚定反腐败斗争的决心和信心，深入推进风腐同查同治，抓好党风廉政建设工作，为推动政协事业高质量发展提供坚强保障。要把学习贯彻省两会精神，与深入贯彻习近平总书记对河南工作的重要论述结合起来，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委决策部署上来，锚定奋力谱写中国式现代化河南篇章，着力抓基础、保稳定、促发展，以拼抢的劲头奋力实现“开门红”，着力在全省全市大局中展现新担当新作为。要全力以赴做好市政协十四届三次会议筹备工作，提升工作标准、紧盯关键环节、强化责任落实，把筹备工作做扎实、做到位，努力把市政协十四届三次会议开成发扬民主、增进团结、凝心聚力、共谋发展的大会。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)