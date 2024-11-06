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市委理论学习中心组举行集体学习研讨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.24 21:42
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市委理论学习中心组举行集体学习研讨
江凌主持并讲话 徐衣显、李保国、孙延文、张玉杰出席

　　24日，市委理论学习中心组举行集体学习研讨，深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和在中央政治局民主生活会、二十届中央纪委四次全会上的重要讲话精神，巩固深化党纪学习教育成果，为开好市委常委班子2024年度民主生活会打牢思想基础。

　　市委书记江凌主持并讲话。市委副书记、市长徐衣显，市人大常委会党组书记、主任李保国，市政协党组书记、主席孙延文，市委副书记、政法委书记张玉杰等出席。

　　会前，市委理论学习中心组成员围绕学习主题进行了自学。集中研讨时，徐衣显、张玉杰、王军、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功先后发言，紧密结合思想和工作实际，交流了学习体会。

　　江凌强调，纪律是管党治党的“戒尺”，加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。要始终把严守政治纪律摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以过硬的政治能力严守党的纪律。要增强从严自律的内在自觉，时刻筑牢道德修养高线，把纪律要求内化于心、外践于行，使守纪律成为浸在骨子里、融在血液中的自觉修养，更好地抵制歪风邪气、提高免疫能力。要带头在严的氛围下干事创业，发挥好领导干部示范表率作用，带动全市上下把遵规守纪与担当作为有机统一起来，形成更加浓厚的干事创业氛围，更好担负起加快推进现代化洛阳建设的使命任务。要持续抓好分管领域纪律建设，各级党委(党组)要承担好主体责任，党组织书记履行好第一责任人职责，其他领导班子成员履行好“一岗双责”，用好监督执纪“四种形态”，带动广大党员干部树牢做事取向、抓好家风建设，努力做到工作上知不足、生活上常知足，不断营造风清气正的良好政治生态。

　　市委理论学习中心组成员等参加集体学习研讨。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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