春节期间，洛阳城市区40家机关事业单位停车场免费开放

洛报融媒记者24日从洛阳市机关事务管理局获悉，今年春节，洛阳城市区40家机关事业单位的2616个停车位向群众免费开放，创造便捷、顺畅的交通停车环境，方便广大市民、游客欢度新春佳节。

洛报融媒记者24日从洛阳市机关事务管理局获悉，今年春节，洛阳城市区40家机关事业单位的2616个停车位向群众免费开放，创造便捷、顺畅的交通停车环境，方便广大市民、游客欢度新春佳节。

据悉，这些停车位免费开放时间为1月27日18:30至2月5日8:00，停放车型为7座(含)以下小型非运营载客汽车。届时，有停车需求的市民、游客完成登记后，即可免费停车。

具体名单如下：

（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 马俊菲）