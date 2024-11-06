如有需要请拨打！洛阳交通运输系统服务热线公布

24日，雨雪天气继续影响洛阳，洛阳市交通运输局公布该系统热线电话，市民如有求助、咨询等，可拨打。
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1.洛阳市交通运输服务热线 12328
2.洛阳市公交集团服务热线 63411661
3.洛阳交运集团服务热线 63991666
4.洛阳轨道集团服务热线 86008600
5.洛阳市交通事业发展中心服务热线 63200214
6.洛阳市道路运输服务中心服务热线 63483875
7.洛阳市交通运输综合行政执法支队服务热线 65296660
8.洛界高速(瀍河站、关林站、伊滨站、龙门站、伊川东站、汝阳工业园区站)服务热线 65820923
9.河南省交投洛阳分公司服务热线 63000110、63000109
（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎 文/图）
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