洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

初一至初七，洛阳博物馆开放时间延长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳博物馆”微信公众号 2025.01.23 15:03
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“洛阳博物馆”微信公众号今日发布春节假期开放公告。公告称，初一至初七博物馆将延时开放。

洛阳博物馆2025年春节假期开放公告

亲爱的观众朋友们：

　　2025年春节将至，为满足广大观众假日文化需求，现将洛阳博物馆春节期间相关开放事宜公告如下：

　　开放时间

　　1月28日(除夕)开放时间9:00-15:00(14:30停止入馆)。

　　1月29日至2月4日(初一至初七)延时开放时间：9:00-18:00(17:30停止入馆)。

　　春节期间限时开放专属定制夜游活动，详情见洛阳博物馆微信公众号。

　　预约须知

　　春节期间我馆继续实行全员分时段实名预约参观机制，观众请提前3天通过洛阳博物馆官方微信公众号进行预约，合理安排参观时间；

　　参观当日，观众须携带本人二代身份证原件，按照所预约的时段核销入馆。持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证及外国人永久居留身份证或护照的人士，在官方微信公众号提前预约后，参观当日凭本人有效证件原件和预约时段的凭证核验信息后入馆。请您合理规划行程，预约后如不能到馆参观，请及时取消预约。未预约的观众不得进入场馆。

　　60岁以上人群可免预约持身份证入馆参观；残疾人、现(退)役军人、军(烈)属、消防救援人员持有效证件通过绿色通道入馆参观。

　　为营造安全舒适的参观环境，入馆请有序排队并配合身份证核验。假期参观人数较多，请文明参观，遵守安检要求。

　　春节假期参观咨询电话：0379-69901019，0379-69901020

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
        益生菌可以改善肠道健康，选择性的杀死肠道的致病菌，调节肠道菌群失调，对提升代谢有一定的帮助，但并不能...
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
  • ·维生素C能防治感冒？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 徐衣显到孟津区走访慰问并调研幸...
  • 洛阳出台32条措施奋力夺取“开门红”
  • 河南省2025年普通高校招生考试和...
  • 洛阳普通公路服务区有充电桩了
  • 注意！洛阳今日迎小雨 高海拔山区...
  • 洛阳下雪了！辖区高速禁止9座车辆...
  • “洛阳造”铝箔餐盒出口忙
  • 嵩县：“小蘑菇”闯出海外“大市场”
  • 春节期间九洲池大门外场地招商？...
  • 洛阳下雪啦！【组图】
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    河边的写意

    老城走走看看

    开元湖掠影

    藏在民宅中的博物馆
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605