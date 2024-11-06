初一至初七，洛阳博物馆开放时间延长

“洛阳博物馆”微信公众号今日发布春节假期开放公告。公告称，初一至初七博物馆将延时开放。

洛阳博物馆2025年春节假期开放公告

亲爱的观众朋友们：

2025年春节将至，为满足广大观众假日文化需求，现将洛阳博物馆春节期间相关开放事宜公告如下：

开放时间

1月28日(除夕)开放时间9:00-15:00(14:30停止入馆)。

1月29日至2月4日(初一至初七)延时开放时间：9:00-18:00(17:30停止入馆)。

春节期间限时开放专属定制夜游活动，详情见洛阳博物馆微信公众号。

预约须知

春节期间我馆继续实行全员分时段实名预约参观机制，观众请提前3天通过洛阳博物馆官方微信公众号进行预约，合理安排参观时间；

参观当日，观众须携带本人二代身份证原件，按照所预约的时段核销入馆。持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证及外国人永久居留身份证或护照的人士，在官方微信公众号提前预约后，参观当日凭本人有效证件原件和预约时段的凭证核验信息后入馆。请您合理规划行程，预约后如不能到馆参观，请及时取消预约。未预约的观众不得进入场馆。

60岁以上人群可免预约持身份证入馆参观；残疾人、现(退)役军人、军(烈)属、消防救援人员持有效证件通过绿色通道入馆参观。

为营造安全舒适的参观环境，入馆请有序排队并配合身份证核验。假期参观人数较多，请文明参观，遵守安检要求。

春节假期参观咨询电话：0379-69901019，0379-69901020