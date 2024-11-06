穿汉服迎宾朋送灶糖！洛阳开启花式“宠客”模式

“今天是小年，请您吃祭灶糖……”22日下午，在洛阳龙门站出站口，几名身穿唐制汉服圆领袍的洛阳文旅志愿者热情迎客，吸引了不少游客驻足围观拍照。

“今天是小年，请您吃祭灶糖……”22日下午，在洛阳龙门站出站口，几名身穿唐制汉服圆领袍的洛阳文旅志愿者热情迎客，吸引了不少游客驻足围观拍照。

临近春节，洛阳市导游协会组织文旅志愿者到洛阳龙门站，热情迎接来洛游客，并为游客赠送祭灶糖、牡丹酥等小礼物，助力洛阳文旅“出圈”。

“近期，以唐朝为背景的古装电视剧《国色芳华》热播，剧中满满‘洛阳元素’，我们的服装就参考了剧中李现饰演的蒋长扬的造型。”文旅志愿者张绍程说，22日是小年，他们专门为游客准备了祭灶糖等小礼物，小小的祭灶糖也是甜蜜的象征，希望把这份甜蜜送给游客，让他们乘兴而来满意而归。