洛阳市提高孤儿、事实无人抚养儿童保障标准

23日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，自2025年1月1日起，洛阳市社会散居孤儿基本生活最低养育标准提高至每人每月1174元，集中养育孤儿提高至每人每月1567元，艾滋病病毒感染儿童基本生活费、事实无人抚养儿童基本生活费参照社会散居孤儿标准同步予以提高。

23日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，自2025年1月1日起，洛阳市社会散居孤儿基本生活最低养育标准提高至每人每月1174元，集中养育孤儿提高至每人每月1567元，艾滋病病毒感染儿童基本生活费、事实无人抚养儿童基本生活费参照社会散居孤儿标准同步予以提高。 23日，洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，自2025年1月1日起，洛阳市社会散居孤儿基本生活最低养育标准提高至每人每月1174元，集中养育孤儿提高至每人每月1567元，艾滋病病毒感染儿童基本生活费、事实无人抚养儿童基本生活费参照社会散居孤儿标准同步予以提高。 另外，洛阳市困难残疾人生活补贴标准提高至不低于每人每月81.5元，重度残疾人护理补贴标准提高至不低于每人每月87元。 同时，为了保障困难群众温暖过冬，今年2月份的生活保障金，在春节之前发放到位。 近年来，洛阳市积极落实孤困儿童保障政策，精准识别孤儿和事实无人抚养儿童，确保应保尽保。2024年以来，洛阳全市共保障孤儿826人，事实无人抚养儿童1951人，发放基本生活费3009.3万元。实施“孤儿医疗康复明天计划”项目108例，开展“福彩圆梦·孤儿助学工程”，资助孤儿150人，发放助学金110余万元。积极为14名事实无人抚养儿童争取到“助力乡村振兴·点亮学子希望”慈善助学项目，发放助学金2.8万元。 洛阳市民政部门还联合专业社工机构，开展“情暖洛城宝贝”关爱保护留守儿童和困境儿童服务项目，为留守儿童和困境儿童提供政策宣传、家庭探访、精准帮扶、精神慰藉等关爱服务，助力孤困儿童健康快乐成长。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 杨志强 文/图）