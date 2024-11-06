线上年货节！直播间掀起年货消费新热潮

“买家乡土货，热闹过大年……”日前，在洛阳嗨团网络科技服务有限公司直播间里，年货节活动正在不断上新。

“买家乡土货，热闹过大年……”日前，在洛阳嗨团网络科技服务有限公司直播间里，年货节活动正在不断上新。

在直播间里，洛阳产品收获诸多好评。“味道好、配料干净，喜欢我大洛阳这种不藏着掖着的品格”“小时候的味道，嘎嘎好吃”“迫不及待下单，收到就开包品尝，味道果真名不虚传”“还得是我大洛阳”……酒水、坚果、糖果、生鲜、干货、熟食是直播间点单率较高的商品。

日前，我市组织电商平台、商贸流通企业同步举办内容丰富、形式多样的线上线下促销活动。此外，一些超市支持跨城下单，即使顾客所在的城市没有门店，也可以通过快递收到商品。

“我在购时惠商城置办了年货，这次要把洛阳特产带给家乡人尝尝。”市民黄南说，他是四川人，去年与妻子在洛阳找到工作并把家安在了洛阳。春节前，他和妻子都忙于工作，没有时间为家人准备新年礼物，因此他在洛阳日报报业集团旗下购时惠商城一站购齐，解决了购物难题。

黄南说，今年过年，全家人的新年礼物都是他线上选购的。他的妹妹初为人母，不论是送给妹妹的产后恢复用品，还是送给宝宝的婴儿衣物，都是线上选购的，地址填到妹妹家，礼物直接送上门。“我到她家时，有两件礼物已经到货了，比我还早进门呢。”

“新春将至，一批网上年货节的订单正在派送，大家线上买年货的热情十分高。”购时惠电商平台相关负责人表示，近期是春节礼品选购高峰期，商城精选了蔬果生鲜、地标特产、厨味粮油、家宴好礼、水饮乳品、家居日用等优质年货产品，方便网友选购。目前，栾川山珍、八大碗招牌菜礼品箱等洛阳特色产品受到消费者追捧。除特色产品外，来自河北、四川、广西等地的水果同样格外畅销。此外，商城还将开展五大主题专场年货节活动，引流促销，掀起消费热潮。

为丰富消费市场供给，创新多元消费场景，营造浓厚节日氛围，日前，我市依托抖音本地生活团队与美团，围绕商业街区、商业综合体、餐饮、汉服、住宿等五大领域，举办线上直播专场活动；依托美团，围绕餐饮、酒店、门票等发放多重补贴；依托购时惠、嗨团、惠及客等本地电商平台，为本地消费者带来便捷购物体验。

此外，我市正在开展“推动洛城名优产品‘云外销’”活动，杜康、老雒阳、王老三烧鸡等加强线上销售，抢占年货市场；持续推介“栾川印象”“洛水山肴”“宜阳不一样”等产品，活动将持续至2月5日。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）