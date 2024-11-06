洛阳市森林防灭火工作电视电话会议召开

昨日，全市森林防灭火工作电视电话会议召开，认真落实省委、省政府部署要求，分析研判当前形势，部署春节期间和春季森林防灭火工作，并就扎实做好城镇燃气和经营性自建房安全排查整治提出要求。

昨日，全市森林防灭火工作电视电话会议召开，认真落实省委、省政府部署要求，分析研判当前形势，部署春节期间和春季森林防灭火工作，并就扎实做好城镇燃气和经营性自建房安全排查整治提出要求。

副市长李新红出席会议并讲话。会议强调，自进入防火紧要期以来，全市森林火险等级持续偏高，森林防灭火形势复杂严峻。森林防火，重在预防。各级各部门要强化底线思维和极限思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，坚持预防在先、发现在早、处置在小，切实将森林防火责任措施落到基层末梢，充分发挥基层组织和护林员作用，强化群防群控，强化监测预警，强化科学扑救，靠前布防森林消防队伍和物资装备，确保火灾早发现、快处置，做到“打早、打小、打了”，坚决防范遏制重特大森林火灾事故发生。

会议强调，要坚持人民至上、生命至上，扎实做好城镇燃气安全专项整治，盯紧抓牢隐患排查整改，规范燃气市场秩序，做好老化燃气管道更新改造，从根本上提升城镇燃气本质安全水平。要切实加强经营性自建房安全管理，全面排查整治安全隐患，存在严重安全隐患的要立即停业并及时采取有效管控和整治措施，对完成整改的要开展“回头看”，做到“人不进危房、危房不进人”，坚决维护人民群众生命安全。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）