洛阳召开低温雨雪冰冻灾害防范应对工作会商调度会议

昨日，我市召开低温雨雪冰冻灾害防范应对工作会商调度会议，分析研判天气形势，部署防范应对工作。

昨日，我市召开低温雨雪冰冻灾害防范应对工作会商调度会议，分析研判天气形势，部署防范应对工作。

市委常委、常务副市长潘开名出席会议并指出，此次低温雨雪冰冻天气降水相态复杂、气温降幅剧烈，恰逢春运返乡、旅游出行高峰，具有很强的特殊性、极端性。各级各部门要高度重视、认清形势，立即进入极端天气防范工作状态，进一步强化底线思维、极限思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，做好防范应对各项准备，打好低温雨雪冰冻天气防御战。要周密部署、正确应对，密切监测雨雪、冰冻、低温等气象变化，提前做好应急人员队伍、装备物资准备工作，加密会商研判，精准预警调度，全力保障人民群众生命财产安全。要压实责任、细化举措，以“保出行、保供给、保民生、保安全”为重点，强化冬季取暖安全隐患排查，加强对生活困难人员的帮扶，做好设施农业防寒防冻，视情关停高空作业、建筑施工、旅游景区等场景场所，及时实施城乡道路、高速公路除冰除雪工作，扎实做好商品市场保供稳价和供水、供气、供电等工作，确保人民群众度过平安祥和的春节。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）