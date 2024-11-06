洛阳纪检监察机关以更高标准更严要求锻造纪检监察铁军

纪检监察机关是推进党的自我革命的重要力量，肩负特殊政治责任和光荣使命任务。过去一年，市纪委监委高度重视干部队伍建设，持续健全管思想、管工作、管作风、管纪律的全面从严管理机制，推动纪检监察干部队伍建设规范化法治化正规化，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争、“耐打听”的纪检监察铁军。

纪检监察机关是推进党的自我革命的重要力量，肩负特殊政治责任和光荣使命任务。过去一年，市纪委监委高度重视干部队伍建设，持续健全管思想、管工作、管作风、管纪律的全面从严管理机制，推动纪检监察干部队伍建设规范化法治化正规化，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争、“耐打听”的纪检监察铁军。

强化思想淬炼 铸牢政治忠诚

带头深学细悟，加强思想淬炼。市纪委监委坚持把加强政治理论学习作为干好纪检监察工作的基本功和必修课，持续深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，班子成员有效发挥领学促学作用，市纪委常委会、理论学习中心组第一时间传达学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、统领纪检监察工作。

重温革命历史，追寻红色记忆。全市各级纪检监察机关不断丰富拓展教育载体，深入挖掘本地红色文化资源，不断增强理想信念教育的感染力。孟津区纪委监委组织党员干部到李邦俊烈士故居、乡村纪法教育馆等地进行沉浸式参观学习，深入开展理想信念教育，让纪律部队的“金字招牌”成色更足。

为高标准高质量开展党纪学习教育，市纪委监委制订党纪学习教育实施方案，从“持续深入学习、坚持以案促学、加强宣传培训”3个方面细化8项具体措施，明确26项重点任务，结合“日学一小时”制度，通过个人自学、培训辅导、警示教育及“专题讲学+案例分析”“经验交流+心得分享”等形式，原原本本学习新修订的纪律处分条例，帮助党员干部吃透精髓、深化认识，真正把纪律规矩转化为行动自觉，持续提升监督执纪执法水平。