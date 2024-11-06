洛阳市各级关工委开展迎新春活动

连日来，我市各级关工委组织开展丰富多彩的活动，营造温馨祥和的节日氛围，共同迎接春节到来。 连日来，我市各级关工委组织开展丰富多彩的活动，营造温馨祥和的节日氛围，共同迎接春节到来。 新安县关工委组织“五老”书法爱好者，走进铁门镇养老公寓开展义写春联活动。洛龙区天元社区关工委组织社区书法爱好者为辖区居民义写春联。涧西区长安路街道青岛路一社区关工委开展拓印主题活动，通过上纸、敲打、上墨等过程，带领大家沉浸式体验拓印技艺，感受传统文化的魅力。西工区光明社区关工委举办剪纸活动，指导社区群众剪窗花、迎新春。伊川县老年大学关工委举办迎新春联欢会，自编自演旗袍秀、舞蹈、小品、萨克斯齐奏等节目，为老年朋友带来一场文化盛宴。 涧西区南昌路街道南口社区关工委开展“巧手迎新春 文化润童心”活动，现场教孩子们写春联、制作灯笼。孟津区白鹤镇关工委组织“五老”群体和青少年绘画爱好者开展黄河石画创作活动，共同创作以蛇为主题的石画作品，迎接蛇年到来。 栾川县、嵩县关工委分别开展春节走访慰问活动，为当地关心关工委工作的“五老”人员送上新春祝福。偃师区首阳山街道关工委深入辖区困难家庭走访慰问，为他们送去米、面、油等生活物品，帮助他们温暖过冬、安心过年。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)