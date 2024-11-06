涧西区南昌路街道：办好民生微实事 让群众享受稳稳的幸福

“现在好多了，你看这新修的道路，真平。”近日，在涧西区南昌路街道江东社区杏园小区，居民刘先生告诉记者，路修好了，解决了老人们的出行问题。

“现在好多了，你看这新修的道路，真平。”近日，在涧西区南昌路街道江东社区杏园小区，居民刘先生告诉记者，路修好了，解决了老人们的出行问题。

刘先生今年75岁，由于年事已高，腿脚不好，出门散步要借助拐杖。然而，即便有拐杖助力，刘先生还是不能完全放心，因为小区的路很不平。去年的一天，他走在小区里，一不小心，摔了一跤，手磕破了皮。

相似的情况也发生在华侨社区向阳院小区。该小区建于20世纪80年代，道路年久失修，路面坑洼不平。小区居民介绍，这个小区一共有270户居民，其中近七成为老年人。道路不平，给老年人的日常出行带来不便。华侨社区党委书记、居委会主任朱春霞表示，社区曾经使用碎石子填平小区路面的坑洼部分，但小面积的碎石子容易松动，老人走在上面依然不能保证安全。

去年以来，南昌路街道聚焦群众生活的难点、堵点、痛点问题，大力开展办好民生“微实事”活动，着力让群众享受“稳稳的幸福”。本月12日，向阳院小区的路面，全部换成了平整的沥青路面。“以前，一到晚上就不敢出门。现在路铺好了，我们不担心了。”77岁的居民张跃英说。

“近段时间，我们针对老旧小区改造过程中尚未落实到位的环节，进行重点攻坚，修缮小区道路就是其中一项。”南昌路街道办事处有关负责人介绍，截至目前，他们已在辖区13个老旧小区实施了路面平整工程，惠及居民3600余户。

民生“微实事”，并非只有小区路面平整。针对居民对电动车安全存放、便捷充电的需求，南昌路街道在辖区19个小区增建充电桩1100个，在5个小区建设充电车棚10个。同时，南昌路街道持续推动多个居民小区的暖气施工改造，南口社区银川路12号院、友谊商店家属院已实现如期供暖，江东社区杏园小区已完成供热泵房建设、主管道铺设工作，华侨社区向阳院小区供热泵房建设前期筹备工作正在有序进行。

“我们希望通过办好一件件民生‘微实事’，让社区更便利，让生活更温暖，让群众的幸福感在细微处得到不断提升。”该负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）