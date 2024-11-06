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西工区盛世唐庄社区：善治有方 幸福满格
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.23 08:21
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　　腊月二十三，农历小年。天蒙蒙亮，西工区盛世唐庄社区门口的便民菜店就打开了卷帘门。小店不大，菜品很全，早起的老年人陆续进店，挑选新鲜的蔬菜。

　　“张师傅的菜，新鲜又便宜，平时都来他这儿买。”“一步路就到，缺啥买啥，有时一天来两三趟。”提及张师傅的菜店，老人们赞不绝口。

　　“多亏社区照顾，才有了这间门面房，否则还要摆地摊，风里来雨里去。”张师傅摆摊卖菜十几年了。前不久，在社区帮助下，他终于有了落脚的地方。“社区对咱好，咱也对群众好，菜要鲜一点，价要低一点，服务要好一点。”张师傅感激地说道。

　　一个菜店、一个社区，彼此照亮，相互成全。这背后是盛世唐庄社区强化党建引领，创新“微自治”、激活“大治理”的生动缩影。

　　盛世唐庄社区旁边有一片闲置空地。早年间，初到城里谋生的张师傅租住在附近摆摊卖菜，而在这一片经营的流动商贩也有不少。多年过去，张师傅诚信经营，和居民成了熟人。然而，由于缺乏改造资金，这片空地的环境与社区形象显得格格不入。

　　“一边是群众改善周边环境的强烈诉求，一边要兼顾居民生活和商贩利益，怎么办？我们一度也陷入两难境地。”社区党支部书记冀金璐坦言。去年，社区党支部牵头，居民集思广益，确定了“市场化+公益化”的改造模式，让问题迎刃而解。

　　“社区无偿提供空间，吸引社会资本建设装配式简易门面房，并以低于市场价的租金，出租给群众满意的商贩和社区困难群众经营，而商户经营要让利于民、服务群众。”冀金璐说。

　　没过多久，社区空地上建起了7间门面房，承租给4个商户。其中，有群众满意的菜贩张师傅，也有社区的困难群众。在业态选择上，社区也充分吸纳群众意见，设置了蔬菜店、水果店、熟食店、便利店，既没有重样，利于商贩经营，又方便群众生活，可谓一举多得。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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