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市人大常委会召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.23 08:20
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　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议。

　　会议深入学习习近平总书记近期重要讲话精神，传达学习中共中央办公厅《关于推进党纪学习教育常态化长效化的意见》，集中学习省十四届人大三次会议精神及市委有关会议精神。会议研究洛阳市人大常委会“天下黄河洛阳美”主题活动方案、人大代表建议办理“四满意”实施办法等工作。

　　李保国强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述精神以及省委重要决策部署，立足人大职能职责，创新高效推动法律法规在我市全面有效实施，聚力打造“天下黄河洛阳美”品牌，传承弘扬黄河文化，推动文旅融合高质量发展。要把学习贯彻省十四届人大三次会议精神作为当前重要政治任务，扎实做好市十六届人大三次会议各项筹备工作，确保市委部署要求不折不扣落到实处。要切实提高政治站位，依法履职尽责，聚焦中心大局精心谋划好年度各项工作，细化实化立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等重点工作安排，明确目标任务，压实工作责任，确保开好局、起好步。要聚焦人大代表满意、人大常委会满意，对整改措施满意、整改效果满意“四满意”相统一，持续提升人大代表建议办理质效，区分个性问题建议和共性问题建议，细化办理程序，明确办理要求，加强跟踪督办，推动代表建议办理真落地、见实效。要不断锤炼提升人大常委会机关干部队伍素质，持续打造风清气正、担当干事浓厚氛围，为推动我市人大工作创新出彩、高质量发展奠定坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 韩旭阳 通讯员 张艳艳 王思芮）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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