查获6600余箱(件)！洛阳警方捣毁非法存储烟花爆竹窝点

近日，洛阳警方依法打掉两个非法烟花爆竹存储点，查获各类烟花爆竹6600余箱(件)。

近日，洛阳警方依法打掉两个非法烟花爆竹存储点，查获各类烟花爆竹6600余箱(件)。

1月20日21时许，洛阳市公安局瀍河分局民警巡逻时，发现辖区一路口有一男子非法兜售烟花爆竹，民警依法对其进行传唤。该男子说，他的烟花爆竹是从一个仓库进的货，老板是刘某。

瀍河分局随即安排警力连夜赶往该男子进货的仓库，抓获仓库老板刘某，查获非法储存的烟花爆竹290余箱(件)。

经民警教育，刘某认识到在居民区非法存储烟花爆竹的严重危害性，并主动交代了另一租赁房屋内存储大量烟花爆竹的线索。民警根据线索，迅速赶至该窝点，控制了违法人员，当场查获非法存储的各类烟花爆竹6300余箱(件)，成功排除了重大安全隐患。目前，案件正在进一步侦办中。

春节将至，年味渐浓。洛阳警方为守护群众度过一个平安祥和的春节，压紧压实烟花爆竹安全管理，依法严厉打击整治非法生产、经营、储存、运输、燃放烟花爆竹等违法犯罪行为，坚决消除群众身边的安全隐患，全力筑牢安全防线。

警方提醒，烟花爆竹是危险性的爆炸物品，未经许可，无论是生产、运输、储存还是销售，都属违法行为。希望广大市民严格遵守洛阳市关于烟花爆竹禁限放的相关规定，在禁放区域内全时段不储存、不运输、不销售、不燃放烟花爆竹。如发现非法生产、销售存储、运输烟花爆竹等行为，可拨打“110”、“12345”政务服务便民热线、“12350”安全生产举报电话进行举报。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 赵自强）