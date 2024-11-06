2025洛阳市反诈宣传工作交流座谈会举办

2025年，反诈宣传工作如何开新局？1月22日，从2025洛阳市反诈宣传工作交流座谈会获悉，新的一年，反诈宣传工作将扩大覆盖面、提高精准度，不断提升传播力影响力。

2025年，反诈宣传工作如何开新局？1月22日，从2025洛阳市反诈宣传工作交流座谈会获悉，新的一年，反诈宣传工作将扩大覆盖面、提高精准度，不断提升传播力影响力。

座谈会首先对过去一年反诈宣传工作的成绩进行了总结。2024年，为深入贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗重要指示精神，落实洛阳市委、市政府打击治理电信网络诈骗犯罪工作相关部署，在洛阳市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室倡导下，中国人民银行洛阳市分行、国家金融监督管理总局洛阳监管分局、洛阳日报报业集团组织全市各银行、高校、通信运营商等多家单位，聚拢“全民反诈”的强大合力，共同开展“全民筑防线 反诈零距离”反诈主题宣传活动。

这一主题宣传活动通过场景解锁、交互设计、媒体宣传等多方面升级，在影响力、美誉度等方面都上了一个新台阶，受到多个群体欢迎，同时，活动期间，参与单位创作出一批紧扣反诈主题、群众喜闻乐见的优秀宣传作品，也收到了良好宣传效果。

分享、共鉴、共赢。市反诈中心相关负责人在发言中表示，2025年，要持续深化反诈宣传工作，一是要加强技术创新与应用，通过智能反诈系统，拦截大量潜在诈骗风险；二是要强化宣传教育与防范，继续通过线上线下相结合的方式，深入普及防骗知识，进一步提升公众的防骗意识和能力；三是要建立长效机制，制定全面宣传计划，将反诈宣传纳入常规工作议程，确保持续性和稳定性。

“2025年反诈宣传活动要全力升级至3.0版本。”洛阳网相关负责人表示，新的一年，活动将围绕“一老、一少、一新”等群体展开，通过“更广泛的受众覆盖、更丰富的场景规划、更新颖的活动形式、更立体的宣传渠道”，深化反诈宣传工作。

会上还宣读了“关于表彰2024年洛阳市打击治理电信网络诈骗工作先进单位和先进个人的决定”，中国工商银行洛阳分行、交通银行洛阳分行等获奖代表也积极分享工作经验，并结合自身情况对2025反诈宣传工作献言献策。

参会代表纷纷表示，将不遗余力开新局，为打赢这场反诈人民战争贡献自己的力量，为人民群众创造一个更加安全、和谐的社会环境。（洛报融媒·洛阳网记者 霍媛媛/文 孟德玺/图）