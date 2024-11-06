“政策补贴+企业优惠”双轮驱动！洛阳“以旧换新”市场火热

换新车、买家电、添新物。新春将至，正是春节消费红火时，以旧换新政策延续并加力扩围，叠加春节消费旺季，洛阳消费市场活力更足。日前，2025年河南省汽车、家电及数码产品消费补贴政策发布，“换换换”“买买买”的动能持续强劲。

换新车、买家电、添新物。新春将至，正是春节消费红火时，以旧换新政策延续并加力扩围，叠加春节消费旺季，洛阳消费市场活力更足。日前，2025年河南省汽车、家电及数码产品消费补贴政策发布，“换换换”“买买买”的动能持续强劲。

“太好了，这真是一个好消息！我可以放心地选购新车了。”22日，在位于洛阳瀍河区的某汽车品牌4S店，想在春节前更换新能源汽车的消费者王文钊说。

汽车市场喜迎“开门红”。洛报融媒记者走访市场了解到，新年开局，洛阳各大汽车销售企业纷纷发力，推出了新年礼、返场礼、金融礼、订车礼、专属礼、试驾礼、置换礼等缤纷大礼包。据不完全统计，目前，全市10多个汽车品牌推出优惠“抢客”，2025年车市第一波“价格战”来袭。

家电市场热力不减。更多追求品质生活和家居环境改善的消费者，准备乘着2025年的政策东风，实现“焕”新升级。

“我家新房今年年初刚交房，没有赶在2024年购买家电，当时觉得真亏了，没想到2025年还有补贴。”得知消费品以旧换新政策延续的消息后，消费者周媛准备着手选购家电。

日前，苏宁易购、八方电器、京东五星等家电经销企业已经纷纷开启年货节活动，助力新春“家电消费”提质升级。在洛阳各大家电卖场，新春促销打折标牌十分醒目。消费品以旧换新政策发布以来，“政策补贴+企业优惠”双轮驱动下，一系列优惠活动叠加实施，家电消费市场实现大幅增长。

数据显示，以旧换新补贴上线以来，苏宁易购家电以旧换新订单同比增长超过190%，百寸大屏电视、超薄吸油烟机、零嵌冰箱等商品更是分别实现了199%、244%和232%以上的大幅增长。在“两新”政策强势带动下，家电以旧换新消费呈现出“一站购齐、买大追新、绿色健康、智能潮品”等消费新趋势，“低能耗高能效、高颜值质价比、智能新潮、嵌入式”成为消费者购买家电关注的核心要素。

数码产品销售火热。随着数码产品被纳入补贴范围后，洛阳一些电子产品销售店铺人流量迎来高峰。在位于西工区某手机卖场中，洛报融媒记者看到不少市民正在选购新手机，收银处排起了长队，显眼的位置摆上了“立减15%”等宣传立牌，让更多市民了解优惠政策。

“春节将至，大家都有需求。不少上班族打电话或发信息来，准备当天下班后到门店购买。”上述手机卖场相关负责人表示，店铺销量远超预期，为了让消费者不“跑空”，农历腊月二十三以后将延长营业时间。