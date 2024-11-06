2025年，洛阳力争新设经营主体10万户

2025年力争新设经营主体10万户，持续推进“美豫名品”企业培育，开展民生领域“铁拳”行动……今日召开的洛阳市市场监管工作会议，透露出不少和民生息息相关的重点举措。

2025年力争新设经营主体10万户，持续推进“美豫名品”企业培育，开展民生领域“铁拳”行动……今日召开的洛阳市市场监管工作会议，透露出不少和民生息息相关的重点举措。

推进企业开办“一网办”“一窗办”“一次办”便利化改革，扩大经营主体电子营业执照综合应用范围，推动经营主体住所(经营场所)标准化登记。大力推进企业开办智能化建设，实现企业登记“秒批秒办”，全面提升企业开办服务效率，力争全年新设经营主体10万户、“个转企”1000户。深入开展“政银企”合作，积极开展“提质强企”“计量服务中小企业行”“小微企业质量管理体系认证提升”等行动。强化涉企收费治理，持续优化营商环境。

实施优化消费环境三年行动，围绕安全放心、质量放心、价格放心、服务放心、维权放心开展“五个放心”消费承诺活动。持续探索预付式消费治理“洛阳模式”，推广预付式消费监管平台。开展“守护消费”执法铁拳行动，打击假冒伪劣、消费欺诈等群众反映强烈的问题，严厉查处售后推诿、虚假承诺、霸王条款等行为。针对预付费商家“跑路”、大数据算法“杀熟”、文旅产业新“风口”等，综合运用信用分级分类、消费提示警示、行政约谈指导等，维护消费者合法权益。

聚焦“一老一小”、能源、医药、教育、旅游等重点领域，打击仿冒混淆、虚假宣传等群众反映强烈问题。加强网络不正当竞争专项治理。开展民生领域“铁拳”行动，加强电子计价秤、加油机、充电桩等计量器具综合治理。开展虚假认证专项整治，打击买证卖证、虚假认证等违法行为。