洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

2025年，洛阳力争新设经营主体10万户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 16:30
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　2025年力争新设经营主体10万户，持续推进“美豫名品”企业培育，开展民生领域“铁拳”行动……今日召开的洛阳市市场监管工作会议，透露出不少和民生息息相关的重点举措。

　　推进企业开办“一网办”“一窗办”“一次办”便利化改革，扩大经营主体电子营业执照综合应用范围，推动经营主体住所(经营场所)标准化登记。大力推进企业开办智能化建设，实现企业登记“秒批秒办”，全面提升企业开办服务效率，力争全年新设经营主体10万户、“个转企”1000户。深入开展“政银企”合作，积极开展“提质强企”“计量服务中小企业行”“小微企业质量管理体系认证提升”等行动。强化涉企收费治理，持续优化营商环境。

　　实施优化消费环境三年行动，围绕安全放心、质量放心、价格放心、服务放心、维权放心开展“五个放心”消费承诺活动。持续探索预付式消费治理“洛阳模式”，推广预付式消费监管平台。开展“守护消费”执法铁拳行动，打击假冒伪劣、消费欺诈等群众反映强烈的问题，严厉查处售后推诿、虚假承诺、霸王条款等行为。针对预付费商家“跑路”、大数据算法“杀熟”、文旅产业新“风口”等，综合运用信用分级分类、消费提示警示、行政约谈指导等，维护消费者合法权益。

　　聚焦“一老一小”、能源、医药、教育、旅游等重点领域，打击仿冒混淆、虚假宣传等群众反映强烈问题。加强网络不正当竞争专项治理。开展民生领域“铁拳”行动，加强电子计价秤、加油机、充电桩等计量器具综合治理。开展虚假认证专项整治，打击买证卖证、虚假认证等违法行为。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
        益生菌可以改善肠道健康，选择性的杀死肠道的致病菌，调节肠道菌群失调，对提升代谢有一定的帮助，但并不能...
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
  • ·维生素C能防治感冒？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 请注意！即将到来的雨雪天气可能...
  • 被灯光“点燃”的古城魅力 春节洛...
  • 1月发货增长近70%！洛阳云川风能...
  • 一站式购齐！洛阳各大农贸市场进...
  • “美丽经济”激发消费新活力【组图】
  • 汝阳县上店镇布河村：工厂建在家...
  • 40幅精品南阳汉画像石拓片在洛展出
  • 集中连片发展！洛阳乡村实现从“...
  • 建议收藏！洛阳交警发布春节假期...
  • 伊滨区西棘针社区：致富路上一路高鸽
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    河边的写意

    老城走走看看

    开元湖掠影

    藏在民宅中的博物馆
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605