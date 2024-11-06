旅客遗失7000余元现金 洛阳龙门站工作人员找到并送回

近日，一名旅客在洛阳龙门站遗失一个挎包，包内有7000余元现金和几张超市购物卡。

近日，一名旅客在洛阳龙门站遗失一个挎包，包内有7000余元现金和几张超市购物卡。

“该旅客乘车前往上海虹桥站，他上车后才发现挎包丢了，通过12306找寻丢失物品。我们接到12306工单后，赶紧帮旅客寻找。”洛阳龙门站客运值班员芦风雨说，根据旅客提供的线索，他先后前往安检口和候车室寻找，并没有找到。最后，他在洛阳龙门站服务台找到了失物。

原来，该旅客过安检时，因匆忙赶车，不慎将挎包遗失。在没有接到旅客的寻物求助之前，安检人员已发现了挎包，将挎包交到了服务台，等待失主认领。

经过清点，旅客挎包内的失物完好无损。随后，经过与旅客沟通，芦风雨将挎包交由一趟前往上海虹桥站的列车，并和值乘列车长进行了交接。该旅客在上海拿到失而复得的挎包，打来电话，对芦风雨表示深切感谢。

芦风雨提醒，铁路旅客出行，在售票窗口或售(取)票机、实名制验证口、安检口、候车室、洗手间盥洗台、列车等场所容易丢失物品，需要注意防范。

春运出行，旅客要预留进站候车时间，避免因着急乘车遗忘随身物品，同时注意看管自己的随身物品，切勿随意放置，以免造成不必要的损失。

此外，为应对春运旅客出行高峰，洛阳站、洛阳龙门站优化旅客进站通道，洛阳站在原有进站通道的基础上，增加了一条应急进站通道。洛阳龙门站在原有进站通道的基础上，增加了2条应急安检通道，同时在进站口西侧增加了“爱心/急客通道”，为老幼病残孕重点旅客和开车前15分钟内的急客提供优先验证、优先安检服务。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 文/图）